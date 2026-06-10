Sulmet e vazhdueshme izraelite në jug të Libanit vrasin të paktën 3 persona të tjerë

Wassim Samih Seifeddine
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Të paktën tre persona të tjerë u vranë në sulmet izraelite në jug të Libanit, mes shkeljeve të vazhdueshme të armëpushimit, transmeton Anadolu.
Agjencia Kombëtare e Lajmeve (NNA) raportoi se dy persona humbën jetën dhe disa të tjerë u plagosën në një sulm ajror izraelit në qytetin Seddiqin, në rrethin Tyre.
Ekipet e Mbrojtjes Civile të Libanit gjetën gjithashtu trupin e pajetë të një personi tjetër në qytetin Tayr Debba.
Një dron izraelit goditi një automjet në hyrjen perëndimore të qytetit Deir El Zahrani në orët e mëngjesit, por ende nuk ka informacione për viktima.
Sipas NNA-së, avionët luftarakë izraelitë kryen gjithashtu sulme ajrore në qytetet Ansariyeh dhe Bnaafoul në distriktin Zahrani si dhe në Deir Qanoun al-Nahr, Tayr Debba dhe Kfardounine në rrethin Tyre. Sulme u raportuan edhe në Nabatieh al-Fawqa dhe Kfar Rumman në zonën e Nabatieh-it.
Po ashtu u raportua aktivitet i dronëve mbi Bejrut dhe periferitë jugore të tij.
Që nga 2 marsi, Izraeli ka zhvilluar një ofensivë në Liban, e cila deri më tani, sipas të dhënave zyrtare libaneze, ka shkaktuar vdekjen e 3.666 personave dhe plagosjen e 11.321 të tjerëve.
Sulmet izraelite kanë ndodhur pavarësisht armëpushimit që hyri në fuqi më 17 prill.