Sulmet e reja izraelite vrasin 3 persona në jug të Libanit, pavarësisht armëpushimit

Lina Altawell
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
Tre shtetas libanezë u vranë në sulme të reja ajrore izraelite në Nabatieh, në jug të Libanit, pavarësisht armëpushimit që supozohet të jetë ende në fuqi, raportoi Agjencia Kombëtare e Lajmeve të Libanit, transmeton Anadolu.
Në mëngjes, një sulm ajror izraelit shënjestroi një kamionçinë në rrugën Habboush pranë ndërtesës së zyrës së regjistrimit të automjeteve në lagjen Nabatieh, duke vrarë dy persona. Një person u vra në një sulm izraelit me dron që shënjestroi një kamion transportues makinash pranë stacionit Safa në rrugën Mifdoun në Nabatieh.
Rreth orës 7:30 të mëngjesit, qytetet Habboush, Deir al-Zahrani dhe Kfour në jug të Libanit u goditën nga granatimet e rënda me artileri, tha agjencia. Më parë, avionë luftarakë izraelitë kryen sulm ajror në qytetin Kfarrumman, sipas agjencisë.
Pavarësisht armëpushimit të shpallur më 17 prill dhe të zgjatur deri më 17 maj, ushtria izraelite vazhdon sulmet e përditshme në Liban dhe shkatërrimin e gjerë të shtëpive në dhjetëra fshatra, duke i bërë jehonë shkatërrimit të Gazës prej shumë vitesh.
Që nga 2 marsi, sulmet izraelite ndaj Libanit kanë vrarë të paktën 2.715 persona, kanë plagosur 8.353 të tjerë dhe kanë zhvendosur më shumë se 1.6 milionë njerëz, rreth një të pestën e popullsisë, sipas shifrave të fundit zyrtare.
Izraeli pushton zona në jug të Libanit, përfshirë disa që i ka mbajtur për dekada dhe të tjera që nga lufta 2023-2024 dhe ka avancuar rreth 10 kilometra brenda kufirit jugor gjatë konfliktit aktual.