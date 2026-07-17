Sulmet amerikane shënjestrojnë 5 ura dhe disa qytete në jug të Iranit

Burak Bir, Tarek Chouiref, Rania R.a. Abushamala
17 korrik 2026•Përditësim: 17 korrik 2026
Forcat amerikane goditën pesë ura dhe qytete të shumta në të gjithë Iranin jugor dhe juglindor të enjten vonë në natën e gjashtë radhazi të sulmeve, transmeton Anadolu.
Transmetuesi shtetëror iranian IRIB tha se një person u vra dhe tetë të tjerë u plagosën në një sulm në një lagje në qytetin portual jugor Bandar Abbas. Një sulm tjetër amerikan goditi dy ura pranë Bandar Khamirit në provincën e Hormozganit, duke vrarë shtatë persona dhe duke plagosur nëntë të tjerë, sipas transmetuesit.
IRIB raportoi gjithashtu katër shpërthime përgjatë bregut jugor të ishullit Qeshm ndërsa agjencia gjysmë zyrtare e lajmeve Tasnim tha se një shpërthim u dëgjua në Sirik, gjithashtu në provincën e Hormozganit.
Tasnim tha se ura Bandar Abbas-Shiraz pranë Bandar Khamirit ishte në mesin e atyre që u goditën, duke shkaktuar ndërprerje të energjisë në zonë. Tre shpërthime u dëgjuan në perëndim të Bandar Abbasit dhe dy të tjera në qytetin jugor të Bushehrit, sipas mediave iraniane.
Agjencia gjysmë-zyrtare e lajmeve Mehr publikoi pamjet që tregojnë pasojat e një sulmi në Bandar Abbas, duke thënë se informacionet paraprake tregojnë se një kullë telekomunikacioni mund të ishte shënjestruar, megjithëse kjo nuk është konfirmuar. Mehr raportoi gjithashtu një shpërthim pranë aeroportit Iranshahr në Iranin juglindor.
Agjencia citoi zëvendësguvernatorin e provincës së Khuzestanit për çështjet e sigurisë dhe të zbatimit të ligjit se ka thënë që zonat përreth qytetit jugperëndimor Ahvaz kanë qenë gjithashtu nën sulmin e SHBA-së. Më vonë, agjencia e lajmeve Fars raportoi se gjithsej pesë ura u goditën gjatë sulmeve të SHBA-së, përfshirë urat Gariveh dhe Kahurestan, të cilat janë kyçe për logjistikën e brendshme dhe lëvizshmërinë ushtarake të Iranit.
Ndërkohë, zyra e marrëdhënieve me publikun e ushtrisë iraniane tha se ushtria kishte në shënjestër një dislokim të forcave dhe qendrave të mbështetjes logjistike të ushtrisë amerikane në Kuvajt.
Në një deklaratë të veçantë sot herët, zyra e marrëdhënieve të ushtrisë tha se forcat iraniane shënjestruan një qendër komanduese të operacioneve speciale amerikane në Al-Tanf të Sirisë në një sulm të befasishëm, duke pretenduar se një sistem radar dhe disa helikopterë të operacioneve speciale u shkatërruan dhe "një numër i madh i forcave amerikane u vranë".
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) tha të enjten se përfundoi një valë të re sulmesh sulmuese kundër Iranit, duke shënuar natën e gjashtë radhazi të operacioneve ushtarake amerikane që synojnë asetet ushtarake iraniane.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që nga shkurti, kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën ofensivë të përbashkët kundër Iranit ndërsa Teherani u kundërpërgjigj me sulme me raketa dhe dron që shënjestrojnë vendet e Gjirit që strehojnë asetet e SHBA-së.
Irani dhe SHBA-ja nënshkruan memorandum mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani muajin e kaluar që synon t'i japë fund konfliktit të tyre dhe të arrijë marrëveshje të qëndrueshme paqeje. Tensionet, megjithatë, u përshkallëzuan ditët e fundit mbi Ngushticën e Hormuzit, me të dyja palët që shkëmbyen sulme.