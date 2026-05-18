Sulme të reja izraelite në Liban, të paktën 3 të vrarë dhe 10 të plagosur

Mohammad Sıo
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Të paktën tre persona u vranë dhe 10 të tjerë u plagosën sot në sulmet e reja ajrore izraelite në Liban, pavarësisht një marrëveshjeje armëpushimi në vazhdim, sipas autoriteteve libaneze dhe medias shtetërore, transmeton Anadolu.
Një sulm izraelit në vendbanimin lindor të Douris në Baalbek vrau dy palestinezë, përfshirë një vajzë dhe plagosi një grua dhe një fëmijë, tha Ministria libaneze e Shëndetësisë në një deklaratë.
Agjencia shtetërore e lajmeve NNA raportoi se një sulm izraelit në qytetin jugor Maarakeh në lagjen Tyre vrau një person dhe plagosi tetë të tjerë. Avionët luftarakë izraelitë kryen sulme që synonin Siddiqine në distriktin Tyre, zonën Al-Khashna në Qana dhe Deir Antar në distriktin Bint Jbeil, sipas agjencisë.
Një sulm i dytë izraelit në Qana shënjestroi një shtëpi në lagjen Al-Khashna, duke e rrafshuar plotësisht atë, tha NNA. Agjencia shtoi se avionët izraelitë goditën ndërtesa banimi në vendbanimin Deir Aames në Tyre në tre valë radhazi.
Më herët të hënën, avionët luftarakë izraelitë shënjestruan disa shtëpi në zonën Al-Qalaa midis Harouf dhe Doueir, duke i shkatërruar ato, sipas raportit. Sulmet ndodhën pavarësisht armëpushimit të ndërmjetësuar nga SHBA-ja, i cili u njoftua më 17 prill dhe më vonë u zgjat deri në fillim të korrikut.
Që nga 2 marsi, sulmet izraelite ndaj Libanit kanë vrarë rreth 3.000 njerëz, kanë plagosur më shumë se 9.000 dhe kanë zhvendosur më shumë se 1.6 milion, rreth një e pesta e popullsisë së vendit, sipas zyrtarëve libanezë.