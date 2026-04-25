Sulme të koordinuara godasin Malin, luftimet vazhdojnë pranë aeroportit në Bamako

Oumar Sankare
25 Prill 2026•Përditësim: 25 Prill 2026
Luftimet po vazhdojnë pranë kampit ushtarak Senou, afër Aeroportit Ndërkombëtar Bamako-Senou në kryeqytet, pas sulmeve të koordinuara që goditën disa lokacione në Mali herët mëngjesin e sotëm, transmeton Anadolu.
Sulmet synuan zona në Bamako, përfshirë Senou dhe Kati, si dhe Sevare, Mopti, Gao dhe Kidal, duke treguar një operacion të mirëkoordinuar.
Aeroporti kryesor i Bamakos dhe rezidenca e ministrit të mbrojtjes në Kati ishin gjithashtu ndër objektivat e raportuara, ndërsa luftime të ashpra u raportuan në Kidal.
Banorët raportuan shpërthime dhe të shtëna me armë në disa zona.
“Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura informon publikun kombëtar se grupe të panjohura të armatosura terroriste kanë shënjestruar disa pika strategjike dhe kazermat në kryeqytet dhe në brendësi herët këtë mëngjes”, tha ushtria.
“Luftimet janë në vazhdim. I bëjmë thirrje popullsisë të qëndrojë e qetë dhe vigjilente. Forcat tona të mbrojtjes dhe sigurisë janë aktualisht të angazhuara në asgjësimin e sulmuesve”, shtoi ajo.
Mali ka përjetuar sulme të përsëritura nga grupe të armatosura që nga viti 2012, përfshirë goditje të mëparshme në vitin 2024 që shënjestruan Katin dhe zonën e aeroportit Senou.
Vendi aktualisht drejtohet nga gjenerali Assimi Goita, president i tranzicionit, i cili ka qenë në pushtet de fakto që nga grushti i dytë ushtarak në maj të vitit 2021, kur mori kontrollin e qeverisë tranzitore.