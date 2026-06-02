Sulme masive ruse ndaj kryeqytetit të Ukrainës dhe rajoneve tjera, të paktën 8 të vrarë

Berk Kutay Gökmen
02 Qershor 2026•Përditësim: 02 Qershor 2026
Të paktën tetë persona u vranë dhe dhjetëra të tjerë u plagosën sot në një sulm masiv rus me raketa dhe dronë në kryeqytetin e Ukrainës dhe rajone të tjera, transmeton Anadolu.
Në qytetin Dnipro, disa ndërtesa banimi u goditën nga raketa dhe dronë, duke vrarë të paktën pesë persona dhe duke plagosur 25 të tjerë, tha guvernatori rajonal Oleksandr Hanzha në Telegram.
Ndërkohë, kreu i administratës ushtarake të qytetit të Kievit, Tymur Tkachenko tha në Telegram se tre persona u vranë dhe 29 të tjerë u plagosën në sulme.
Kryetari i bashkisë së Kievit, Vitali Klitschko tha në Telegram se shumë lagje kanë humbur energjinë elektrike gjatë sulmit të vazhdueshëm rus.
Mijëra persona kërkuan strehim në kryeqytet ndërsa retë masive të tymit u ngritën nga qendra e qytetit. Alarmet për sulme ajrore u aktivizuan në pjesën më të madhe të Ukrainës.
Mes sulmit, Forcat Ajrore të Polonisë thanë në kompaninë amerikane të mediave sociale X se kanë mobilizuar avionë për të mbrojtur hapësirën ajrore polake.
Forcat Ajrore të Ukrainës lëshuan paralajmërime për kërcënimet me raketa ndërsa autoritetet në Kiev paralajmëruan për praninë e dronëve në hapësirën ajrore ukrainase.
Administrata ushtarake e qytetit të Kievit tha në Telegram se dronët rusë po veprojnë mbi Ukrainë dhe u bëri thirrje banorëve të strehohen. Gjithashtu raportoi aktivitet që përfshin avionë strategjikë rusë dhe lëshimin e raketave lundruese nga anijet detare armike.
Zyrtarët e Kievit njoftuan se një alarm sulmi ajror është aktivizuar në kryeqytet për shkak të kërcënimit që përbëjnë dronët sulmues rusë. Forcat Ajrore thanë se grupe të shumta dronësh po lëvizin nëpër rajone të ndryshme të vendit.
Ushtria paralajmëroi më tej për sulme të mundshme me raketa balistike. Gjatë natës, alarmet e sulmit ajror ishin në fuqi në një pjesë të madhe të Ukrainës, sipas hartës kombëtare të alarmit.
Më herët gjatë natës, Forcat Ajrore të Ukrainës thanë se forcat ruse kanë lëshuar raketa lundruese "Kalibr" nga Deti Kaspik drejt Ukrainës.