Sulm vetëvrasës pranë një xhamie në veriperëndim të Pakistanit, një person i vrarë dhe shtatë të plagosur

Islam Uddin
12 qershor 2026•Përditësim: 12 qershor 2026
Të paktën një civil u vra dhe shtatë të tjerë u plagosën në një sulm vetëvrasës pranë një xhamie gjatë faljes së xhumasë në provincën veriperëndimore Khyber Pakhtunkhwa të Pakistanit, tha për Anadolu një zyrtar lokal i policisë.
Shpërthimi ndodhi në zonën Khairo Khel të distriktit Lakki Marwat, ku besimtarët ishin mbledhur për faljen e xhumasë me xhemat.
Një zyrtar policor, i cili foli për Anadolu në kushte anonimiteti, tha se të dhënat paraprake sugjerojnë se sulmuesi po përpiqej të hynte në xhami, por nuk arriti të futet brenda dhe shpërtheu lëndët eksplozive jashtë objektit të xhamisë.
Të plagosurit u dërguan me urgjencë në një spital aty pranë.
Autoritetet kanë rrethuar zonën dhe kanë nisur një hetim lidhur me incidentin. Asnjë grup nuk e mori menjëherë përgjegjësinë për sulmin.
Lakki Marwat, një nga distriktet jugore të Khyber Pakhtunkhwa-s, ka përjetuar një rritje të dhunës militante në vitet e fundit, ku policia dhe forcat e sigurisë janë shpesh objektiv i sulmeve.
Pakistani ka përjetuar një ringjallje të sulmeve militante, veçanërisht në provincat Khyber Pakhtunkhwa dhe Balochistan në jugperëndim, gjë që ka nxitur operacione të vazhdueshme sigurie nga autoritetet.