Sulm ndaj qendrës së Ebolës në RD të Kongos, digjen tendat dhe zhduken 13 pacientë

Fatma Zehra Solmaz
25 Maj 2026•Përditësim: 25 Maj 2026
Banorët në një qyteti në lindje të Republikës Demokratike të Kongos, i cili ndodhet në qendër të një shpërthimi të Ebolës, i vunë zjarrin tendave të trajtimit të premten, duke bërë 13 pacientë të dyshuar me Ebola të rezultojnë të zhdukur, sipas transmetuesit lokal Radio Okapi, transmeton Anadolu.
Në sulmin e dytë të tillë brenda një jave, një grup "të rinjsh të zemëruar" sulmuan tendat e ndërtuara me mbështetjen e Mjekëve pa Kufij (MSF) në Spitalin e Përgjithshëm Referues Mongwalu, sipas raportit.
Objekti strehonte 28 persona të dyshuar se kishin Ebola, dhe të paktën 13 prej tyre ikën dhe mbetën të zhdukur, tha Richard Lokudi, drejtor mjekësor i spitalit Mongwalu, për Radio Okapi.
Ai shtoi se policia hapi një hetim të shtunën në mëngjes për të identifikuar autorët dhe për të gjetur pacientët e zhdukur, të cilët besohet se fshihen midis popullsisë.
Incidenti ishte sulmi i dytë ndaj infrastrukturës së trajtimit të Ebolës në rajon brenda një jave, duke nxjerrë në pah tensionet në rritje midis punonjësve të shëndetësisë dhe komuniteteve lokale gjatë shpërthimit.
Të enjten, një qendër trajtimi në qytetin e afërt të Rwampara u dogj pasi të afërmve iu ndalua të merrnin trupin e një burri që dyshohet se kishte vdekur nga Ebola.
Grupet humanitare kanë paralajmëruar se frika, dezinformimi dhe mosbesimi vazhdojnë të minojnë përpjekjet e reagimit në lindje të Republikës Demokratike të Kongos, ku infrastruktura e dobët dhe pasiguria e ndërlikojnë kontrollin e shpërthimit.
Trupat e viktimave të Ebolës mbeten shumë ngjitës dhe mund të përhapin virusin gjatë praktikave tradicionale të varrimit dhe tubimeve mortore. Si rezultat, autoritetet shpesh marrin përgjegjësinë për varrimet e viktimave të dyshuara me Ebola, një praktikë që mund të shkaktojë kundërshtime ose protesta nga të afërmit dhe anëtarët e komunitetit.
Deri të dielën, autoritetet në Kongo kanë regjistruar 904 raste të dyshuara dhe 119 vdekje të dyshuara të lidhura me shpërthimin e fundit. Në Ugandën fqinje, zyrtarët kanë konfirmuar pesë raste dhe një vdekje.