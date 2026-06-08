Sulm me thikë në New York, 6 të plagosur përpara finaleve të NBA-së

Esra Tekin
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Gjashtë persona u plagosën në një goditje me thikë në stacionin "Penn" të New Yorkut të dielën në mbrëmje, duke shkaktuar shqetësime sigurie përpara ndeshjeve të profilit të lartë të finaleve të NBA-së në qytet, ku pritet të marrë pjesë edhe presidenti i SHBA-së, Donald Trump, transmeton Anadolu.
Incidenti ndodhi pasi siguria ishte rritur tashmë rreth "Madison Square Garden", që ndodhet mbi qendrën kryesore hekurudhore.
New York Knicks është planifikuar të presë San Antonio Spurs atje për ndeshjet 3 dhe 4 të hënën dhe të mërkurën, pasi Knicks kërkojnë të fitojnë titullin e tyre të parë në NBA që nga viti 1973.
Departamenti i Zjarrfikësve të qytetit të New Yorkut tha se u alarmua rreth orës 19:00 për raportimet e viktimave të shumta të sulmit me thikë pranë "West 33rd Street" dhe "7th Avenue" një hyrje në stacionin "Penn".
Sipas zjarrfikësve, një person ka mbetur i plagosur rëndë, ndërsa katër të tjerë kanë pësuar lëndime mesatare ose të lehta. Këto pesë viktima u transportuan në spitalin "Bellevue" dhe një zyrtar tjetër i zbatimit të ligjit tha se asnjë nga lëndimet e tyre nuk ishte kërcënuese për jetën.
"Një person i gjashtë u dërgua në një spital tjetër", tha një zëdhënës i Departamentit të zjarrfikësve për CNN, por gjendja e personit nuk u bë e ditur. Një i dyshuar është arrestuar, tha një zyrtar i zbatimit të ligjit, duke shtuar se personi mund të jetë i pastrehuar.
"Ata duhej të thërrisnin policë të tjerë për ta kapur atë", tha dëshmitari duke i thënë për WCBS, degë e CNN, se oficerët e spërkatën me piper të dyshuarin dhe shtrinë përtokë atë.
"Ai vetëm po bërtiste, duke tundur kokën përreth", tha një tjetër dëshmitar për WCBS lidhur me të dyshuarin. "E kam parë një herë, por nuk mendoja se ai ishte i aftë të bënte diçka", shtoi ai.