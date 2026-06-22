Sulm me raketa në qytetin rus Voronezh, të paktën tre të plagosur dhe dëme në objektet industriale

Elena Teslova
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
Të paktën tre persona u plagosën në një sulm me raketa ukrainase në qytetin rus Voronezh, tha të hënën guvernatori rajonal Alexander Gusev, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë për Telegram, Gusev tha se njëri nga të plagosurit është në gjendje të rëndë dhe se objektet industriale në një nga ndërmarrjet e qytetit u dëmtuan nga sulmi. Fasadat dhe dritaret e disa ndërtesave të banimit, si dhe automjete të shumta janë dëmtuar gjithashtu, shtoi ai.
"Për momentin, tre persona dihet se janë plagosur, duke përfshirë një në gjendje të rëndë", tha Gusev.
Guvernatori njoftoi më tej se alarmi për kërcënimin e raketave në rajon është hequr dhe paralajmëroi kundër publikimit të fotove ose videove të pasojave në internet, veçanërisht ato që mund të zbulojnë vendndodhjet.
Autoritetet ruse të aviacionit thanë se kufizime të përkohshme fluturimi u vendosën në aeroportet në Bugulma, Kazan, Nizhnekamsk dhe Cheboksary në rajonin e Tatarstanit për shkak të një sulmi ajror ukrainas.
Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës tha se forcat e tij kanë goditur objektiva të shumta ushtarake dhe infrastrukturore ruse, duke përfshirë një qendër komunikimi hapësinore në rajonin e Moskës, objektet e trajnimit të operatorëve të dronëve dhe infrastrukturën logjistike. Ai tha gjithashtu se forcat ukrainase kanë goditur postet komanduese dhe pozicione të tjera ushtarake në zonat e territorit të kontrolluar nga Rusia, si dhe infrastrukturën në portin e Kavkaz në rajonin Krasnodar të Rusisë.
Ministria ruse e Mbrojtjes tha se sistemet e saj të mbrojtjes ajrore kanë rrëzuar 12 bomba ajrore të drejtuara dhe 734 dronë ukrainas gjatë 24 orëve të fundit. Ministria deklaroi gjithashtu se forcat ruse kanë goditur vendet e përdorura për montimin dhe ruajtjen e dronëve ukrainas me rreze të gjatë veprimi dhe se trupat po vazhdojnë operacionet sulmuese në disa zona, duke përfshirë rreth qytetit Kostiantynivka në Ukrainën lindore.
Anadolu nuk mundi të verifikonte në mënyrë të pavarur pretendimet në fushën e betejës nga asnjëra palë. Ukraina dhe Rusia raportojnë rregullisht sulme në territorin e njëra-tjetrës, ndërsa kundërshtojnë detajet e dëmeve dhe viktimave.