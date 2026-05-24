Sulm i dyshuar vetëvrasës ndaj një treni në Pakistan, të paktën 28 të vdekur dhe 90 të plagosur

Amir Latif Arain
24 Maj 2026•Përditësim: 24 Maj 2026
Numri i viktimave nga një sulm i dyshuar vetëvrasës ndaj një treni në jugperëndim të Pakistanit është rritur në të paktën 28, pasi pesë të plagosur të tjerë humbën jetën në spitalet lokale, raporton Anadolu.
Numri i të plagosurve u rrit gjithashtu në 90, disa prej tyre në gjendje kritike.
Sipas burimeve, sulmuesi vetëvrasës, që besohet se veproi i vetëm, përplasi një automjet të mbushur me eksploziv në trenin që po transportonte edhe personel ushtarak në Quetta, kryeqytetin e provincës Balochistan.
Shpërthimi ndodhi përgjatë linjës hekurudhore teksa treni po shkonte drejt zonës ushtarake të qytetit.
Zyrtarët thanë se shpërthimi ishte aq i fuqishëm sa u dëgjua disa kilometra larg.
Mes viktimave kishte edhe civilë, ndërsa disa shtëpi pranë hekurudhës dhe disa automjete pësuan dëme të mëdha.
Ushtria Çlirimtare e Balochistanit (BLA), e ndaluar me ligj, mori përgjegjësinë për sulmin në një deklaratë për mediat lokale, duke theksuar se një sulmues vetëvrasës kishte shënjestruar personelin ushtarak.
Pas shpërthimit u raportuan edhe të shtëna të shumta me armë zjarri, ndërsa autoritetet shpallën gjendje emergjente në disa spitale të qytetit Quetta.
Më herët, Babar Yousafzai, ndihmës special për departamentin provincial të brendshëm, tha se forcat e sigurisë dhe ekipet e shpëtimit kishin mbërritur në vendngjarje, ndërsa policia po punonte për të përcaktuar natyrën e shpërthimit.
Balochistani, një rajon i pasur me minerale dhe një rrugë kryesore për Korridorin Ekonomik Kinë-Pakistan me vlerë shumë miliarda dollarë, prej kohësh përballet me dhunë militante të lidhur me grupet separatiste.
Kryeministri Shehbaz Sharif e dënoi sulmin, duke deklaruar se “akte të tilla frikacake terroriste nuk mund ta dobësojnë vendosmërinë e popullit të Pakistanit.”
“Ne mbetemi të palëkundur në vendosmërinë tonë për të eliminuar terrorizmin në të gjitha format dhe manifestimet e tij”, shkroi ai në rrjetin social amerikan X.