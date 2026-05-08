Sulm amerikan ndaj anijes iraniane pranë Ngushticës së Hormuzit, 5 marinarë të zhdukur dhe 10 të plagosur

Şahin Demir
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Pesë marinarë u raportuan të zhdukur dhe 10 të tjerë u plagosën pasi një sulm amerikan goditi një anije mallrash iraniane pranë Ngushticës së Hormuzit dhe Gjirit të Omanit të enjten vonë, sipas një zyrtari iranian, transmeton Anadolu.
Mohammad Radmehr, guvernator i qarkut Minab në Iranin jugor, tha se një anije mallrash civile që i përkiste banorëve të distriktit Kolahi në Minab u godit nga SHBA-të pranë rrugës ujore strategjike, sipas agjencisë së lajmeve Mehr të Iranit.
Anija mori flakë pasi u godit në ujërat pranë qarkut Minab, tha ai.
Radmehr tha se 15 marinarë ishin në bordin e anijes në kohën e incidentit.
"Marinarët e plagosur janë transferuar në spital, ndërsa grupet lokale dhe ekipet e shpëtimit po përpiqen të përcaktojnë fatin e marinarëve të mbetur", shtoi ai.
Zyrtari iranian e përshkroi shënjestrimin e anijeve tregtare si një shenjë të asaj që ai e quajti "dëshpërim" të armikut.
Incidenti ndodhi disa ditë pasi media iraniane raportoi se forcat detare amerikane shënjestruan atë që Uashingtoni e përshkroi si anije raketore të Gardës Revolucionare Islamike në Ngushticën e Hormuzit. Mediat iraniane më vonë pohuan se anijet ishin anije civile peshkimi dhe mallrash.