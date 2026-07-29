Sulm ajror amerikan godet zonën kufitare pranë qytetit perëndimor iranian

Mohammad Sio
29 korrik 2026•Përditësim: 29 korrik 2026
Një sulm ajror amerikan ka shënjestruar një zonë pranë qytetit perëndimor iranian Piranshahr, afër kufirit me Irakun, raportoi transmetuesi shtetëror iranian IRIB, transmeton Anadolu.
Sipas transmetuesit, sulmi goditi një zonë në provincën e Azerbajxhanit Perëndimor dhe "raportohet se është kryer nga Shtetet e Bashkuara".
Nuk pati raportime të menjëhershme për viktima apo dëme materiale.
Sulmi i raportuar vjen në një periudhë tensionesh të rritura rajonale. Një qetësi e brishtë ka mbizotëruar kryesisht që nga e premtja, pasi shkëmbimet e fundit të sulmeve mes SHBA-së dhe Iranit janë zbehur.
Presidenti Donald Trump shpalli armëpushim më 8 korrik pas sulmeve ndaj cisternave në Ngushticën e Hormuzit, për të cilat Washingtoni fajësoi Teheranin.
Gjatë përshkallëzimit të situatës, SHBA-ja kreu sulme brenda Iranit duke shënjestruar infrastrukturën ushtarake, sistemet e mbikëqyrjes bregdetare, objektet e raketave dhe dronëve, mjetet detare dhe pikat logjistike, sipas Komandës Qendrore të SHBA-së (CENTCOM).
Irani u përgjigj duke shënjestruar atë që i cilësoi si objekte dhe pajisje ushtarake amerikane në disa vende arabe.
Armiqësitë e fundit shpërthyen pavarësisht një memorandumi mirëkuptimi të nënshkruar nga Washingtoni dhe Teherani në qershor, i cili parashikonte përfundimin e luftimeve dhe nisjen e negociatave për një marrëveshje më të gjerë për t'i dhënë fund luftës që nisi me sulmet izraelite dhe amerikane më 28 shkurt.