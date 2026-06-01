Suedia u kërkon prindërve të kufizojnë përdorimin e telefonit pranë fëmijëve

Necva Taştan Sevinç
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Agjencia e Shëndetit Publik e Suedisë sot u bëri thirrje prindërve të zvogëlojnë përdorimin e telefonave celularë pranë fëmijëve, duke cituar prova në rritje se zakonet e të rriturve para ekranit mund të ndikojnë negativisht në shëndetin dhe zhvillimin e fëmijëve, transmeton Anadolu.
Hulumtimet e shqyrtuara nga agjencia zbuluan se përdorimi i tepërt i ekranit nga prindërit mund të pengojë ndërveprimet me fëmijët dhe shoqërohet me përdorim më të lartë të ekranit midis vetë fëmijëve, sipas transmetuesit suedez SVT.
"Nuk mendoj se njerëzit mendojnë se kjo ndikon tek fëmijët në masën që ne tani e dimë se po", tha ministri i Çështjeve Sociale, Jakob Forssmed.
Udhëzimet u bëjnë thirrje prindërve të lënë mënjanë telefonat e tyre celularë kur kalojnë kohë me fëmijët, përveç nëse pajisjet përdoren së bashku me ta.
Rekomandimet u hartuan pasi qeveria suedeze i ngarkoi agjencisë vitin e kaluar detyrën për të shqyrtuar lidhjet midis përdorimit të ekranit nga prindërit dhe mirëqenies së fëmijëve.
Agjencia inkurajon familjet të krijojnë zona pa telefona në shtëpi, përfshirë dhomat e gjumit dhe rreth tavolinave të ngrënies, për të promovuar ndërveprimin ballë për ballë.
"Fëmijët ndikohen jo vetëm nga ajo që thonë të rriturit, por edhe nga ajo që bëjnë të rriturit", tha në një deklaratë Helena Frielingsdorf, psikiatre dhe hetuese në Agjencinë e Shëndetit Publik.
Rekomandimet gjithashtu këshillojnë të rriturit që të zhvillojnë vetë zakone të shëndetshme para ekranit dhe të shqyrtojnë me kujdes implikimet e privatësisë përpara se të postojnë foto ose video të fëmijëve të tyre në internet.
Udhëzimet e reja mbështeten në rekomandimet e lëshuara në vitin 2024 për përdorimin e ekranit nga fëmijët, të cilat përfshinin këshilla specifike për moshën për kufizimin e kohës para ekranit.