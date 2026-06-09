Suedia planifikon të sekuestrojë pronat që paraqesin rrezik për sigurinë kombëtare

İlayda Çakırtekin
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Qeveria suedeze njoftoi të hënën planet për të hapur rrugën për sekuestrimin e pronave që përbëjnë kërcënim për sigurinë e vendit, transmeton Anadolu.
"Për të luftuar pronësinë mbi pasuritë e paluajtshme që përbën kërcënim për sigurinë, po nis një hetim (përfaqësim ligjor) për të propozuar ndryshime në legjislacionin e shpronësimit", tha qeveria në një deklaratë me shkrim.
Qeveria synon të bëjë të mundur që pronarët e pasurive të paluajtshme të detyrohen të transferojnë pronësinë e një prone.
"Kjo do të thotë se shteti do të fitojë një mjet të ri për të ndaluar ata që përdorin një pronë, për shembull, për të planifikuar sabotim ose për të spiunuar Suedinë. Ne shohim se ka situata ku pronësia e pronës mund të përbëjë kërcënim për vendin tonë. Prandaj, ne duhet të rishikojmë legjislacionin në mënyrë që të mund të veprojmë më me forcë kur është e nevojshme", tha ministri i Mbrojtjes, Pal Jonson.
Deklarata kujton se Suedia ka aktualisht mundësi të kufizuara për të shpronësuar pronat kur pronësia mund të përbëjë rreziqe sigurie.
Ai vuri në dukje se hetimi i ri do të analizojë ligjin ekzistues dhe do të propozojë një qëllim të ri shpronësimi që do të lejonte marrjen e masave kundër pronave të përdorura në një mënyrë që përbën kërcënim për sigurinë.