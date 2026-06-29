Suedia nënshkruan marrëveshje për të furnizuar Poloninë me 3 nëndetëse të klasit A26

Şeyma Erkul Dayanç
29 qershor 2026•Përditësim: 29 qershor 2026
Suedia ka nënshkruar një marrëveshje përfundimtare për të furnizuar Poloninë me tre nëndetëse A26 sipas një kontrate me vlerë afërsisht 50 miliardë krona suedeze (5,3 miliardë dollarë), tha të hënën Kryeministri Ulf Kristersson, transmeton Anadolu.
"Ky është një moment historik si për Poloninë ashtu edhe për Suedinë", tha Kristersson në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X.
Ai tha se marrëveshja do të ndihmojë që Marina Polake të bëhet "një nga më të fortat në të gjithë NATO-n" dhe të forcojë sigurinë në Detin Baltik.
Kontrata mbulon tre nëndetëse A26, me të parën të planifikuar për dorëzim në vitin 2031. Deri atëherë, Suedia do t'i japë me qira një nga nëndetëset e saj Polonisë si një kapacitet i përkohshëm, ndërsa trajnimi për marinarët polakë pritet të fillojë në gusht.
Kristersson tha se projekti pritet të krijojë më shumë se 7.000 vende pune në Poloni, me qindra kompani polake që do të bëhen nënkontraktorë të Saab, e cila planifikon të investojë deri në 100 milionë euro (117 milionë dollarë) në vend.
Ai shtoi se nëndetëset do të ndërtohen në kantieret detare Saab në Landskrona dhe Karlskrona, duke krijuar vende pune shtesë në Suedi.