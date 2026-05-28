Suedia me paketë të re ushtarake 2.7 miliardë dollarëshe dhe avionë luftarakë për Ukrainën

Mehmet Solmaz
28 Maj 2026•Përditësim: 28 Maj 2026
Suedia njoftoi sot një paketë të re ndihme ushtarake me vlerë rreth 2.7 miliardë dollarë për Ukrainën, përfshirë planet për të dhuruar 16 avionë luftarakë "Saab Gripen C/D" dhe për të thelluar bashkëpunimin afatgjatë në mbrojtje midis dy vendeve, transmeton Anadolu.
Duke folur së bashku me presidentin ukrainas, Volodymyr Zelenskyy në Uppsala, kryeministri suedez Ulf Kristersson tha se Ukraina dhe Suedia kishin nënshkruar një deklaratë për të zgjeruar bashkëpunimin në mbrojtje.
"Sot ne bëjmë hapin tjetër. Forcat ukrainase vazhdojnë të demonstrojnë qëndrueshmëri, aftësi dhe vendosmëri të jashtëzakonshme në mbrojtjen e vendit tuaj dhe vlerave tona", tha Kristersson.
Zelenskyy tha se ishte një "ditë historike" për marrëdhëniet midis dy vendeve dhe se paketa do të forconte ndjeshëm mbrojtjen ajrore të Ukrainës dhe aftësinë për të mbrojtur civilët në mes të luftës me Rusinë.
Sipas tij, më shumë se 2 miliardë dollarë nga paketa janë ndarë për avionë dhe sisteme të armëve përkatëse ndërsa rreth 400 milionë dollarë do të mbështesin prodhimin e dronëve.
"Ukraina pret të marrë avionin e saj të parë brenda 10 muajve të ardhshëm", tha Zelenskyy.
Kristersson tha se dërgesat e avionëve "Gripen C/D" mund të fillojnë në fillim të vitit 2027, varësisht nga miratimet e licencave të eksportit dhe përfundimi i një marrëveshjeje që lidhet me avionët më të rinj "Gripen E".
Në një deklaratë, "Saab" tha se Ukraina synon të blejë një grup fillestar prej deri në 20 modelesh më të reja "Gripen" përveç 16 avionëve të dhuruar, megjithëse kompania tha se nuk ishin nënshkruar kontrata dhe nuk ishin marrë porosi.
"Saab Gripen" i prodhuar në Suedi është avion luftarak shumërolësh i projektuar për mbrojtje ajrore dhe operacione luftarake. Zelenskyy tha se avionët "Gripen C/D" pritet të mbajnë raketa të afta për të shtyrë avionët luftarakë rusë më larg nga pozicionet e përdorura për të lëshuar bomba rrëshqitëse të drejtuara kundër Ukrainës.