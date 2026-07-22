Sudani mbështet Arabinë Saudite pas njoftimit të grupit Huthi për bllokadë detare

Mohammad Sio
22 korrik 2026•Përditësim: 22 korrik 2026
Sudani shprehu sot mbështetjen për Arabinë Saudite pasi grupi Huthi i Jemenit njoftoi se do të vendosë bllokadë detare në portet e mbretërisë, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Ministria e Jashtme sudaneze tha se ishte "thellësisht e shqetësuar" nga njoftimi i grupit Huthi, duke paralajmëruar se kjo rrezikon lundrimin në Detin e Kuq, sigurinë dhe interesat ekonomike të vendeve që kufizojnë rrugën ujore.
Ministria tha se kërcënimi mund të dëmtojë gjithashtu stabilitetin në rajonet e Gjirit dhe Detit të Kuq. Ajo u bëri thirrje Huthive të përmbahen nga shënjestrimi i porteve saudite ose të tjerëve përgjatë Detit të Kuq.
Sudani shprehu gjithashtu mbështetje të plotë për të drejtën e Arabisë Saudite për të marrë të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur portet e saj dhe për të mbrojtur sigurinë e saj kombëtare. Ministria i bëri thirrje komunitetit rajonal dhe ndërkombëtar të rrisë presionin ndaj atyre që i përshkroi si milicitë terroriste dhe të parandalojë kërcënimet e mëtejshme ndaj sigurisë detare.
Të hënën, zëdhënësi ushtarak i grupit Huthi, Yahya Saree njoftoi bllokadë detare ndaj Arabisë Saudite, duke thënë se masa hyri në fuqi menjëherë në përgjigje të asaj që grupi e përshkroi si një bllokadë saudite. Njoftimi tërhoqi dënimin nga Arabia Saudite dhe disa vende arabe, nxiti lëvizje nga qeveria e Jemenit dhe bëri që OKB-ja të paralajmëronte kundër përshkallëzimit të mëtejshëm.
Riadi tha se do të marrë "të gjitha masat e nevojshme" sipas ligjit ndërkombëtar për të mbrojtur anijet e tij pas deklaratës së grupit Huthi. Situata u përshkallëzua në Jemen javën e kaluar pasi forcat qeveritare kryen sulm ajror në aeroportin e Sana-s të mbajtur nga Huthit për të parandaluar uljen e një avioni iranian.
Huthit fajësuan Arabinë Saudite për sulmin dhe lëshuan raketa në drejtim të territorit saudit, duke i dhënë fund viteve të qetësisë relative.