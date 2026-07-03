Sudani i gatshëm të angazhohet në “nisma të sinqerta” për t’i dhënë fund luftës

Lina Altawell
03 korrik 2026•Përditësim: 03 korrik 2026
Ministri i Punëve të Jashtme i Sudanit, Mohi al-Din Salem, ka deklaruar se qeveria është e gatshme të angazhohet në “nisma të sinqerta” që synojnë t’i japin fund luftës që vazhdon që nga prilli i vitit 2023, transmeton Anadolu.
“Qeveria është e hapur dhe e gatshme të angazhohet në nisma të sinqerta që synojnë t’i japin fund kësaj lufte me përfaqësues”, tha Salem gjatë një seance të Këshillit të OKB-së për të Drejtat e Njeriut në Gjenevë mbi situatën në shtetin El Obeid të Kordofanit Verior.
Ai tha se nisma të tilla duhet të jenë në përputhje me udhërrëfyesin e paraqitur në OKB më 10 mars të vitit 2025 nga kryetari i Këshillit Sovran, Abdel Fattah al-Burhan, si dhe me iniciativën e paraqitur në Këshillin e Sigurimit të OKB-së më 22 shtator të vitit 2025 nga kryeministri Kamil Idris.
Salem tha se udhërrëfyesi i Sudanit parashikon shpërbërjen e Forcave të Mbështetjes së Shpejtë (RSF), çarmatimin e luftëtarëve të saj, zbatimin e marrëveshjeve të sigurisë, shpalljen e një armëpushimi dhe nisjen e një procesi politik të udhëhequr nga vetë sudanezët, duke mirëpritur njëkohësisht mbështetjen ndërkombëtare.
Ai përsëriti gjithashtu thirrjen e Sudanit për ta shpallur RSF-në një “grup terrorist”, duke u bërë thirrje vendeve që mbështesin këtë milici të ndalojnë furnizimin e saj me armë të avancuara dhe dronë që përdoren për të goditur zonat civile.
Prej rreth dy javësh, El Obeidi është përballur me sulme me dronë nga RSF-ja, të cilat kanë shënjestruar stacionin kryesor të energjisë elektrike, objektet e karburantit dhe vende të tjera civile, duke vrarë dhe plagosur dhjetëra persona.
OKB-ja, organizatat rajonale dhe ndërkombëtare, si dhe vende përfshirë SHBA-ja, kanë paralajmëruar për mizori të mundshme mes raportimeve për grumbullimin e forcave ushtarake të RSF-së rreth El Obeidit.
Më 12 maj, OKB-ja paralajmëroi për përshkallëzimin e sulmeve me dronë në rajonin e Kordofanit, duke thënë se sulmet kishin vrarë të paktën 880 civilë midis janarit dhe prillit të vitit 2026.
Shtetet e Kordofanit Verior, Perëndimor dhe Jugor kanë qenë skenë e luftimeve të ashpra midis ushtrisë dhe RSF-së që nga 25 tetori.
Sudani është përfshirë nga konflikti që nga prilli i vitit 2023, kur shpërthyen luftimet mes ushtrisë dhe RSF-së për shkak të planeve për integrimin e kësaj force paraushtarake në ushtri.
Lufta ka shkaktuar një nga krizat më të rënda humanitare në botë, duke lënë të vrarë dhjetëra mijëra njerëz dhe duke zhvendosur pothuajse 13 milionë persona.