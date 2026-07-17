Stuhitë lënë pa energji elektrike rreth 53 mijë familje në të gjithë Francën

Şeyma Erkul Dayanç
17 korrik 2026•Përditësim: 17 korrik 2026
Stuhitë e forta lanë sot pa energji elektrike rreth 53 mijë familje në të gjithë Francën, pasi përfshinë disa rajone gjatë natës, njoftoi transmetuesi lokal BFM TV, duke cituar operatorin e shpërndarjes së energjisë elektrike "Enedis", transmeton Anadolu.
Ndërprerjet u përqendruan në rajonet Auvergne-Rhone-Alpes dhe Nouvelle-Aquitaine, ku përkatësisht rreth 25 mijë dhe 20 mijë abonentë mbetën pa energji sot në mëngjes. Stuhitë prekën disa departamente, përfshirë Loire, Isere, Haute-Savoie dhe Correze, duke sjellë erëra të forta, breshër të madh dhe vetëtima intensive, sipas Franceinfo.
Në departamentin Loire, zjarrfikësit kryen 422 ndërhyrje emergjente pasi çatitë u dëmtuan, pemët u rrëzuan në rrugë dhe automjetet u goditën nga stuhia. Në kulmin e stuhisë, deri në 8.000 familje mbetën pa energji elektrike, ndërsa shërbimet rajonale të trenave midis Lionit dhe Roanne u ndërprenë.
Në Isere fqinje, rreth 5.000 familje mbetën pa energji ndërsa në Haute-Savoie një shtëpi mori flakë pasi u godit nga rrufeja. Në Correze, erërat e forta detyruan anulimin e një koncerti në Festivalin Lovely Brive.
Sipas observatorit "Keraunos", rreth 3.000 goditje rrufe u regjistruan në të gjithë rajonin e Limousin gjatë 24 orëve të fundit. "Meteo-France" hoqi të gjitha paralajmërimet e mbetura për stuhi portokalli sot pasi stuhitë u larguan.
Franca ka përjetuar episode të përsëritura të nxehtësisë ekstreme në javët e fundit, me kushtet e thata që kontribuojnë në zjarre të mëdha ndërsa raundet e njëpasnjëshme të stuhive të forta kanë shkaktuar ndërprerje të gjerë në rrjetet e energjisë dhe transportit.