Stuhitë godasin Francën, 13 mijë familje pa energji elektrike

Şeyma Erkul Dayanç
16 korrik 2026•Përditësim: 16 korrik 2026
Rreth 13 mijë familje në të gjithë Francën mbetën sot pa energji elektrike pas stuhive të fuqishme që përfshinë disa pjesë të vendit gjatë natës, sipas operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike "Enedis", cituar nga transmetuesi "Franceinfo", transmeton Anadolu.
Në departamentin Sarthe, rreth 6.000 konsumatorë ishin ende pa energji sot, një ditë pasi stuhitë shkaktuan përmbytje dhe rrëzim të pemëve, sipas "Ouest-France". Shërbimi zjarrfikës i departamentit kreu 162 ndërhyrje urgjente gjatë natës, kryesisht në pjesën jugore të Sarthe dhe rreth qytetit të La Fleche.
Franca është përballur me episode të përsëritura të nxehtësisë ekstreme në javët e fundit, me kushtet e thata që kontribuojnë në zjarre të mëdha ndërsa stuhitë shkaktuan gjithashtu ndërprerje të gjerë në rrjetet e energjisë dhe transportit.