Stuhitë godasin Australinë Perëndimore, dhjetëra mijëra njerëz pa energji elektrike

Amir Latif Arain
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Dhjetëra mijëra shtëpi mbetën pa energji elektrike pasi një seri stuhish të fuqishme goditën pjesën jugore të Australisë Perëndimore gjatë fundjavës, duke rrëzuar pemë dhe linja elektrike dhe duke shkaktuar qindra thirrje emergjence, raportuan sot mediat lokale, transmeton Anadolu.
Rreth 70 mijë abonentë të energjisë elektrike u prekën nga ndërprerjet ndërsa paralajmërimet për stuhi mbetën në fuqi në pjesë të mëdha të shtetit, sipas Korporatës Australiane të Transmetimeve.
Reshjet e dendura të shiut dhe erërat e forta të shtunën në mbrëmje u pasuan nga një stuhi e dytë e madhe të dielën në mbrëmje, duke prishur planet gjatë fundjavës së gjatë të Ditës së Australisë Perëndimore dhe duke detyruar disa fluturime të devijuara për në aeroportin e Perthit.
Disa zona, përfshirë Cape Naturaliste, regjistruan erëra deri në 135 kilometra në orë, duke arritur forcën e ciklonit. Disa prona u dëmtuan pasi çatia e një pallati apartamentesh në periferinë bregdetare të Perthit, Cottesloe, u shkul, sipas Departamentit të Shërbimeve të Zjarrfikësve dhe Emergjencave (DFES).
DFES njoftoi se megjithëse stuhitë ishin lehtësuar kushtet e rrezikshme vazhduan ndërsa paralajmëruan banorët se duhet të shmangin ndërtesat e dëmtuara, pemët e rrëzuara dhe linjat e energjisë të rrëzuara.
Reshjet e shiut në Perth u pakësuan gjatë natës, por autoritetet mbyllën pjesën perëndimore të Riverside Drive në qendër të qytetit për shkak të përmbytjeve.
"Western Power" tha se po punon për të rikthyer energjinë elektrike për rreth 69 mijë abonentë të prekur në të gjithë shtetin, përfshirë më shumë se 250 ndërprerje të lidhura me stuhinë në rajonin Jugperëndimor.
Kompania e përshkroi operacionin e rimëkëmbjes si një "detyrë të madhe".