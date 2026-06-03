Stuhia tropikale godet Japoninë, paralajmërime për përmbytje dhe ndërprerje të udhëtimit

Faisal Mahmud
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Stuhia tropikale "Jangmi" e njohur në Japoni si "Taifu nr. 6" goditi sot prefekturën jugore Wakayama, duke sjellë shira të rrëmbyeshëm, erëra të forta dhe rreziqe përmbytjeje në një zonë të gjerë të Japonisë qendrore dhe lindore, transmeton Anadolu.
Stuhia arriti në tokë pranë bregut jugor të Wakayama-s përpara se të lëvizte në verilindje përgjatë bregut të Paqësorit të vendit, raporton "The Japan Times". Agjencia Meteorologjike e Japonisë lëshoi paralajmërime të rralla për përmbytjet e nivelit 5, niveli më i lartë i alarmit për zonat e prekura nga rritja e lumenjve dhe përmbytjet e rënda.
Në Wakayama, përmbytjet u raportuan përgjatë lumit Koza, duke nxitur paralajmërime emergjente përpara se autoritetet më vonë të ulnin nivelin e alarmit ndërsa kushtet u përmirësuan gradualisht. Zyrtarët u kërkuan banorëve të jenë vigjilentë mes rreziqeve të vazhdueshme.
Ndikimi i stuhisë "Jangmi" u shtri shumë përtej Japonisë perëndimore. Qindra fluturime u anuluan, shërbimet hekurudhore u pezulluan ose u vonuan dhe u dhanë këshilla evakuimi për banorët në prefektura të shumta, raportoi "Kyodo News".
Prodhuesit e mëdhenj, përfshirë kompanitë e automjeteve, ndaluan përkohësisht operimet si një masë paraprake kundër motit të rëndë. Ndërprerjet e energjisë kanë prekur dhjetëra mijëra familje pasi erërat e forta kanë përfshirë të gjithë vendin.
Stuhia, e cila më parë kalonte nëpër Okinawa u dobësua, por vazhdoi të lëvizte drejt rajonit metropolitan të Tokios. Meteorologët paralajmëruan se reshjet e mëdha të shiut mund të vazhdojnë deri të enjten, duke rritur rrezikun e përmbytjeve dhe fatkeqësive të tjera të lidhura me motin në të gjithë Japoninë lindore.