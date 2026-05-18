Studiuesit zviceranë zhvillojnë xhel për trajtimin e diabetit pa injeksione insuline

Beyza Binnur Dönmez
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Studiues nga Universiteti i Gjenevës dhe Spitalet Universitare të Gjenevës kanë zhvilluar një xhel inovativ që mund të hapë rrugën për trajtimin e diabetit të tipit 1 pa injeksione të përditshme të insulinës, transmeton Anadolu.
Ekipi hulumtues tha se xheli i quajtur “Amniogel” ruajti me sukses nivele normale të sheqerit në gjak te minjtë diabetikë për të paktën 100 ditë pas transplantimit, duke shënuar një hap të madh drejt zhvillimit të një pankreasi bioartificial.
Diabeti i tipit 1 ndodh kur sistemi imunitar shkatërron qelizat beta që prodhojnë insulinë në pankreas, duke i detyruar pacientët të varen nga injeksionet e përjetshme të insulinës.
Teksa transplantimi i qelizave ishullore të pankreasit mund të rikthejë përkohësisht kontrollin e sheqerit në gjak, kjo metodë mbetet e kufizuar për shkak të mungesës së donatorëve, inflamacionit, rrezikut të refuzimit dhe mbijetesës së dobët të qelizave të transplantuara.
Studiuesit zviceranë u përpoqën t’i adresojnë këto probleme duke zhvilluar një xhel të derivuar nga membrana amniotike njerëzore, shtresa më e brendshme që rrethon fetusin gjatë shtatzënisë.
Xheli krijon atë që studiuesit e përshkruan si një mjedis mbrojtës për qelizat ishullore të pankreasit dhe qelizat që formojnë enët e gjakut para transplantimit.
“Ky xhel krijon një mjedis mbrojtës, të ngjashëm me atë natyror, në të cilin ne vendosim qelizat ishullore të pankreasit së bashku me qelizat që formojnë enët e gjakut”, tha Ekaterine Berishvili, profesoreshë e asociuar në Fakultetin e Mjekësisë të UNIGE-së dhe drejtuese e Laboratorit për Izolimin dhe Transplantimin e Qelizave në HUG.
“Para transplantimit, këto qeliza vetëorganizohen në një rrjet mikroenësh gjaku që rrethon ishujt pankreatikë, kështu që transplanti arrin i paravaskularizuar”, shtoi ajo.
Sipas deklaratës, xheli gjithashtu ngadalësoi migrimin e qelizave imunitare citotoksike në testet laboratorike, duke ndihmuar potencialisht në mbrojtjen e qelizave të transplantuara gjatë fazave të hershme pas implantimit.
“Kjo dëshmi eksperimentale përfaqëson një hap vendimtar drejt zhvillimit të një pankreasi bioartificial funksional”, tha Berishvili.
Ajo shtoi se studiuesit tani synojnë të prodhojnë transplante më të mëdha të përshtatshme për përdorim njerëzor në aplikime të ardhshme klinike.
Studiuesit shtuan se xheli mund të përshtatet përfundimisht edhe për terapi të tjera të transplantimit të qelizave përtej diabetit.