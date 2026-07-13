Studimi: Nxehtësia ekstreme mund të ketë marrë mbi 2.700 jetë në Angli dhe Uells

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13 korrik 2026•Përditësim: 13 korrik 2026
Mbi 2.700 njerëz mund të kenë vdekur nga shkaqe të lidhura me nxehtësinë gjatë valëve të jashtëzakonshme të të nxehtit që prekën Anglinë dhe Uellsin në maj dhe qershor, sipas një studimi të ri nga studiuesit në "Imperial College London", Zyra Met në Mbretërinë e Bashkuar dhe Shkolla e Higjienës dhe Mjekësisë Tropikale në Londër, transmeton Anadolu.
Studiuesit vlerësuan se rreth 550 vdekje të lidhura me nxehtësinë ndodhën në 21-29 maj, ndërsa gati 2.200 vdekje ishin të lidhura me valën e të nxehtit të 18-28 qershorit, për një total të kombinuar prej më shumë se 2.700 vdekjesh, raportoi sot transmetuesi publik britanik BBC.
Vlerësimet bazohen në të dhënat historike të vdekshmërisë dhe marrëdhëniet e vendosura midis nxehtësisë ekstreme dhe vdekjeve të tepërta. Studiuesit vunë në dukje se shifrat janë vlerësime të modeluara dhe jo numërime të konfirmuara të vdekjeve.
Anglia përjetoi qershorin e saj më të ngrohtë rekord këtë vit, me temperaturat që arritën 37.7 gradë Celsius në Lingwood, Norfolk, duke tejkaluar rekordin e qershorit të mëparshëm prej 35.6 gradë Celsius të vendosur në vitin 1957.
Gjatë valës së të nxehtit të qershorit, autoritetet në Mbretërinë e Bashkuar lëshuan alarm të rrallë të kuq për pjesë të Anglisë dhe Uellsit, duke paralajmëruar se temperaturat ekstreme përbënin një rrezik të konsiderueshëm për jetën.
Studiuesit thanë se valët e të nxehtit të majit dhe qershorit u nxitën nga një "kupolë nxehtësie", një sistem i vazhdueshëm me presion të lartë që bllokonte ajrin e nxehtë mbi rajon.
Ata shtuan se ndryshimet klimatike të shkaktuara nga njeriu i intensifikuan ngjarjet duke rritur temperaturat globale me rreth 1.4 gradë Celsius mbi nivelet para-industriale, duke kontribuar rreth 3 gradë Celsius deri në 4 gradë Celsius në temperaturat maksimale të regjistruara gjatë dy valëve të të nxehtit.