Studimi në Zvicër paralajmëron se kufizimi i popullsisë në 10 milionë mund të dëmtojë ekonominë

Beyza Binnur Dönmez
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Një studim i porositur nga qeveria dhe i publikuar të mërkurën paralajmëroi se kufizimi i popullsisë rezidente të përhershme të Zvicrës në 10 milionë banorë mund të sjellë pasoja të mëdha ekonomike, financiare dhe sociale, përfshirë përkeqësimin e mungesës së fuqisë punëtore dhe rritjen e presionit mbi sistemet e pensioneve, transmeton Anadolu.
Studimi, i porositur nga Sekretariati Shtetëror për Migracionin (SEM) dhe i miratuar nga Këshilli Federal Zviceran, ka shqyrtuar efektet afatgjata të vendosjes së një tavani të popullsisë përmes skenarëve të ndryshëm demografikë dhe të migracionit.
Raporti është përgatitur në përgjigje të dy kërkesave parlamentare që kërkonin analizë mbi ndikimin e kufizimeve të popullsisë në ekonominë e Zvicrës, sistemet sociale dhe strukturën demografike.
Sipas studimit, kufizimi i rritjes së popullsisë mund të lehtësojë presionin mbi banesat, infrastrukturën dhe mjedisin, si dhe të ulë disa shpenzime të lidhura me mirëqenien sociale, si ndihmat sociale dhe përfitimet shtesë.
Megjithatë, raporti ka arritur në përfundimin se këto përfitime ka të ngjarë të zbehen nga kostot më të gjera ekonomike dhe fiskale.
Studimi paralajmëroi se sistemi zviceran i sigurimeve për pleqërinë dhe të mbijetuarit, i njohur si AVS, mund të përballet me deficite vjetore me vlerë disa miliardë franga zvicerane gjatë dekadave të ardhshme në një skenar të kufizimit të popullsisë.
Po ashtu u tha se të ardhurat tatimore do të bien më shpejt se shpenzimet publike, ndërsa pjesa e kostove të kujdesit shëndetësor në raport me të ardhurat kombëtare do të rritet më shpejt se në projeksionet aktuale demografike.
Raporti theksoi gjithashtu shqetësimet se kufizimi i migracionit mund të thellojë sfidat ekzistuese të lidhura me plakjen e popullsisë dhe mungesën e punëtorëve të kualifikuar.
Një grup pune i udhëhequr nga SEM-i dhe me pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga disa departamente federale ka mbikëqyrur përgatitjen e studimit.
Autoritetet zvicerane thanë se gjetjet mund të kontribuojnë në debatin publik para votimit kombëtar më 14 qershor mbi nismën popullore me titull “Jo një Zvicër me dhjetë milionë”.
Sipas nismës, popullsia rezidente e përhershme e Zvicrës nuk do të lejohej të kalojë 10 milionë banorë para vitit 2050. Këshilli Federal dhe parlamenti tashmë u kanë bërë thirrje votuesve ta refuzojnë propozimin.