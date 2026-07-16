Studim: Valët e të nxehtit mund t’i kushtojnë Gjermanisë mbi 20 miliardë euro në vit

Ayhan Şimşek
16 korrik 2026•Përditësim: 16 korrik 2026
Sipas një studimi të kryer së fundmi, ekonomia e Gjermanisë mund të humbasë më shumë se 20 miliardë euro në vit nëse vendi përballet rregullisht me valë të rënda të të nxehtit, transmeton Anadolu.
Firma kërkimore ekonomike Prognos llogariti se çdo ditë me temperatura mbi 35 gradë Celsius mund t’i kushtojë ekonomisë më të madhe të Bashkimit Evropian (BE) pothuajse 1 miliard euro.
Analiza, e përgatitur për gazetën gjermane të biznesit Handelsblatt, vlerësoi se vala e të nxehtit gjatë dy javëve të fundit të qershorit i kushtoi ekonomisë gjermane rreth 6,32 miliardë euro.
Sipas Prognos, Gjermania mund të përballet në të ardhmen me tre ose katër valë të të nxehtit me intensitet të ngjashëm çdo vit, duke çuar humbjet vjetore ekonomike mbi 20 miliardë euro.
Sipas studimit, sektori i prodhimit është më i prekuri nga temperaturat ekstreme, i ndjekur nga shërbimet shëndetësore dhe sociale, tregtia me pakicë, ndërtimtaria dhe industria ushqimore.
Studiuesit theksuan se vlerësimet e tyre nuk përfshijnë disa kosto të mundshme, si rritja e çmimeve të energjisë, prishjet e makinerive, ndërprerjet në zinxhirët e furnizimit dhe dëmtimet afatgjata të infrastrukturës.
Ata thanë se humbjet totale ekonomike mund të jenë edhe më të larta kur të merren parasysh këta faktorë.