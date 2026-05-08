Studim: Pabarazia rrit rrezikun e vdekjeve të lidhura me temperaturën në Evropë

Beyza Binnur Dönmez
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Sipas një studimi të kryer së fundmi nga Instituti për Shëndet Global në Barcelonë (ISGlobal), pabarazia socio-ekonomike rrit ndjeshëm rrezikun e vdekjeve të lidhura me temperaturat ekstreme në të gjithë Evropën, transmeton Anadolu.
Studimi analizoi më shumë se 161 milionë vdekje të regjistruara midis viteve 2000 dhe 2019 në 32 vende evropiane dhe për herë të parë kuantifikoi se si dallimet sociale dhe ekonomike ndikojnë në vdekshmërinë e lidhur me temperaturat në popullatat urbane dhe rurale.
Studiuesit zbuluan se rajonet me nivele më të larta të privimit social ishin vazhdimisht më të ndjeshme si ndaj të nxehtit ashtu edhe ndaj të ftohtit.
“Faktorë si varfëria energjetike, kushtet më të këqija të banimit, qasja e kufizuar në shërbimet shëndetësore ose niveli më i ulët i edukimit shëndetësor mund të kontribuojnë në rritjen e rrezikut”, tha instituti.
Studimi vlerësoi se më shumë se 300.000 vdekje të lidhura me temperaturën në Evropë mund të lidhen me faktin se familjet nuk kanë mundësi të ngrohin në mënyrë adekuate shtëpitë e tyre.
Pabarazia ekonomike u shoqërua me rreth 177.000 vdekje, ndërsa privimi i rëndë material dhe social me rreth 157.000 vdekje.
Hulumtimi gjithashtu zbuloi se rajonet më të pasura, me prodhimin e brendshëm bruto më të lartë për frymë dhe jetëgjatësi më të madhe, kishin vdekshmëri më të ulët gjatë periudhave të të ftohtit, por rrezik më të lartë gjatë valëve të të nxehtit, pjesërisht për shkak të efektit të “ishullit të nxehtësisë urbane” në qytetet e dendura.
Raporti shpjegoi se në këtë fenomen, zonat e urbanizuara përjetojnë temperatura më të larta, ndër faktorë të tjerë, për shkak të thithjes së nxehtësisë nga asfalti dhe mungesës së vegjetacionit.
Megjithatë, thuhet në studim, edhe rajonet me të ardhura të larta preken në mënyrë të pabarabartë, pasi shpërndarja e pasurisë, kushtet e banimit dhe strukturat socio-ekonomike ndikojnë në ndjeshmërinë.
“Për shkak se ndryshimet klimatike nuk ndikojnë njësoj te të gjitha popullatat, rezultatet tona ndihmojnë në vlerësimin dhe forcimin e mënyrës se si faktorët socio-ekonomikë përfshihen në politikat e përshtatjes”, tha koordinatori i studimit, Joan Ballester.