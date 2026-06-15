Studentët e Universitetit "Stanford" braktisën ceremoninë në shenjë proteste për Palestinën

Merve Berker
15 qershor 2026•Përditësim: 15 qershor 2026
Më shumë se 100 studentë organizuan një largim gjatë ceremonisë së diplomimit të Universitetit Stanford, menjëherë pasi drejtori ekzekutiv i Google-s, Sundar Pichai filloi të mbante fjalimin e fillimit, thanë raportet e mediave të dielën, transmeton Anadolu.
Videot e shpërndara në mediat sociale treguan të diplomuarit duke lënë vendet e tyre në "Stanford Stadium" ndërsa brohoritnin "Palestina e lirë, e lirë". Protesta u zhvillua pak çaste pasi Pichai, i ftuar për të mbajtur fjalimin kryesor, doli në skenë në ceremoni.
Sipas "New York Post", protesta u organizua nga grupe, përfshirë "Studentët për drejtësi në Palestinë" dhe "No Tech for Aparteid" (Jo Teknologji për Aparteidin).
Raporti thotë se protesta tërhoqi vëmendjen ndaj aktivizmit të vazhdueshëm lidhur me luftën në Gaza dhe kritikave ndaj lidhjeve të kompanive të mëdha teknologjike me projektet qeveritare dhe ushtarake.
Gazeta raportoi gjithashtu kritika ndaj "Studentëve për drejtësi në Palestinë" mbi deklaratat e mëparshme dhe postimet në mediat sociale lidhur me konfliktin Izrael-Palestinë. Largimi u shpalos para maturantëve, anëtarëve të fakultetit dhe të ftuarve që merrnin pjesë në ceremoninë e fillimit.
As Universiteti "Stanford" dhe as Google nuk kanë komentuar mbi raportet. Ceremonia e diplomimit vazhdoi pas protestës ndërsa Pichai vazhdoi me fjalimin e tij para klasës së maturantëve.