Stazhierja e NATO-s arrestohet në Belgjikë nën dyshimin për spiunazh

İlayda Çakırtekin
25 korrik 2026•Përditësim: 25 korrik 2026
Një grua kanadeze me origjinë kineze, e cila ishte stazhiere në selinë ushtarake të NATO-s në Mons, është arrestuar nën dyshimin për spiunazh, transmeton Anadolu.
Agjencia e lajmeve Belga raportoi se prokuroria federale njoftoi se e dyshuara u vendos nën masën e arrestit dje, pasi tërhoqi vëmendjen e shërbimeve të sigurisë së Shtabit Suprem të Forcave Aleate në Evropë (SHAPE).
Megjithëse detajet e sakta të akuzave nuk janë bërë publike, autoritetet thanë se ato lidhen me “spiunazh në favor të një vendi të tretë” dhe “pjesëmarrje në një organizatë kriminale”.
Meqë spiunazhi është në juridiksionin e saj, prokuroria federale mori menjëherë përsipër çështjen. Nuk janë bërë të ditura detaje të tjera ndërsa hetimi vazhdon.