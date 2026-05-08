Starmer do të qëndrojë në detyrë pasi Laburistët humbën mbështetjen në zgjedhjet lokale në Angli

İlayda Çakırtekin
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Kryeministri britanik Keir Starmer tha se nuk do të japë dorëheqje pasi rezultatet e hershme të zgjedhjeve lokale në Angli treguan se Laburistët po humbnin mbështetjen ndërsa Reform UK po kryesonte, transmeton Anadolu.
"Nuk do të largohem dhe ta zhys vendin në kaos", u tha Starmer gazetarëve ndërsa rezultatet filluan të publikohen, sipas BBC News.
Duke iu referuar fitores së Laburistëve në zgjedhjet e përgjithshme të korrikut 2024, Starmer tha se votuesit i kishin dhënë një mandat pesëvjeçar. "Ky është një mandat pesëvjeçar për të ndryshuar vendin", tha ai.
I pyetur nëse kishte ndërmend të garonte në zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme, Starmer u përgjigj: "Po. Ishte një mandat pesëvjeçar për të cilin u zgjodha dhe kam ndërmend ta çoj deri në fund". Ai pranoi se rezultatet kishin qenë të vështira për Laburistët dhe tha se partia duhet të reflektojë dhe të përgjigjet.
Ndërsa shumica e votave ende po numëroheshin, Reform UK kryesonte me 398 vende. Partia Konservatore dhe Partia Laburiste ishin pothuajse të barabarta me përkatësisht 256 dhe 253 vende ndërsa Liberal Demokratët me 249 vende.
Lideri i Reform UK, Nigel Farage, i përshkroi rezultatet e hershme si një "ndryshim vërtet historik në politikën britanike", sipas Sky News. "Jemi mësuar aq shumë ta mendojmë politikën në termat e së majtës dhe së djathtës, megjithatë ajo që Reform është në gjendje të bëjë është të fitojë në zona që kanë qenë gjithmonë konservatore", tha ai.
Rreth 5.000 vende në 136 këshilla lokale po kontestohen në mbarë Anglinë. Gjithashtu po zhvillohen gjashtë gara për kryetar bashkie në Watford dhe pesë bashki të Londrës: Croydon, Hackney, Lewisham, Newham dhe Tower Hamlets.
Shumica e këshillave sapo kishin filluar sot numërimin e votave ndërsa rezultatet e plota priten deri të shtunën. Votuesit në Skoci dhe Uells gjithashtu hodhën votat në zgjedhjet parlamentare, megjithëse numërimi ende nuk kishte filluar.
Në Skoci, të gjithë 129 anëtarët e Parlamentit skocez "Holyrood" janë në rizgjedhje, përfshirë 73 deputetë të zonave zgjedhore dhe 56 anëtarë rajonalë. Në Uells, votuesit po zgjedhin qeverinë e ardhshme uellsiane dhe anëtarët e Senedd-it në atë që është përshkruar si ndryshimi më i madh në parlament që nga fillimi i transferimit të kompetencave në Uells në vitin 1999.