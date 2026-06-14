Starmer: Britania interceptoi tankerin e "flotës në hije" të Rusisë në Kanalin Anglez

Merve Berker
14 qershor 2026•Përditësim: 14 qershor 2026
Kryeministri britanik Keir Starmer tha të dielën se Mbretëria e Bashkuar ka interceptuar një tanker nafte të “flotës në hije” që po përpiqej të kalonte përmes Kanalit Anglez në një operacion që përfshinte forcat e armatosura dhe agjencitë e zbatimit të ligjit të vendit, transmeton Anadolu.
Starmer tha përmes platformës sociale amerikane X se ai ka drejtuar operacionin në orët e para të mëngjesit.
“Në orët e para të mëngjesit të sotëm, i drejtova Forcat tona të Armatosura të interceptonin një tanker nafte të flotës në hije që po përpiqej të kalonte përmes Kanalit Anglez”, tha ai.
Starmer e përshkroi veprimin si një operacion të suksesshëm dhe tha se ai dërgon një mesazh për ata që mbështesin luftën e Rusisë në Ukrainë.
“Ky operacion i suksesshëm jep një goditje tjetër ndaj Rusisë dhe u kujton atyre që ushqejnë luftën e Putinit në Ukrainë se ne nuk do t’i lejojmë të fshihen”, tha ai.
Kryeministri gjithashtu falënderoi personelin e përfshirë në operacion.
“Dua të falënderoj ata që morën pjesë, përfshirë Forcat tona të Armatosura dhe oficerët e zbatimit të ligjit që e mbajnë këtë vend të sigurt 24 orë në ditë, 365 ditë në vit”, shtoi Starmer.