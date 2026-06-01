Stambolli do të presë Samitin Global të Ekonomisë Islamike nga 3 deri më 6 qershor

Mücahithan Avcıoğlu
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Samiti i 3-të Global i Ekonomisë Islamike do të mbahet në Stamboll më 3-6 qershor, duke bashkuar politikëbërës globalë, guvernatorë të bankave qendrore, investitorë, institucione financiare, akademikë dhe përfaqësues të industrisë, transmeton Anadolu.
Samiti katër-ditor, i organizuar nga Forumi i Ekonomisë Islamike AlBaraka në kuadër të "AlBaraka Summits Turkiye", do të zhvillohet në selinë e Halkbank në Qendrën Financiare të Stambollit.
Eventi i këtij viti do të mbahet nën temën "Kapitali në Ekonominë Islamike: Strukturimi i Pasurisë për Zhvillim të Qëndrueshëm", duke u përqendruar në financat etike, zhvillimin e qëndrueshëm dhe të ardhmen e ekonomisë dhe financave islame.
Sesionet do të trajtojnë inteligjencën artificiale, transformimin dixhital, kapitalin dixhital, inovacionin financiar, fintech islamik, ekosistemet e likuiditetit të qëndrueshëm dhe sipërmarrjen rinore ndërsa Anadolu do të shërbejë si partneri global i komunikimit të eventit.
Një sesion kryesor, "Kapitali Dixhital dhe Inovacioni Financiar: Teknologjia, Qeverisja dhe Integriteti i Sheriatit", do të shqyrtojë përdorimin e inteligjencës artificiale në operacionet financiare islame, përfshirë vlerësimin e kreditit, monitorimin e riskut, pajtueshmërinë e automatizuar dhe tokenizimin e aseteve në përputhje me Sheriatin.
Samiti do të presë një panel të posaçëm me guvernatorë dhe ministra të bankave qendrore, të moderuar nga Mahmoud Mohieldin, i dërguari special i OKB-së për financimin e Axhendës së Zhvillimit të Qëndrueshëm 2030.
Në panel do të marrin pjesë Fatih Karahan, guvernatori i Bankës Qendrore të Turqisë, Abdul Rasheed Ghaffour, guvernatori i "Bank Negara Malaysia" dhe Yahya Jawdat Hafez Shunnar, guvernatori i Autoritetit Monetar të Palestinës.
Diskutimet pritet të mbulojnë kornizat e stabilitetit financiar, qeverisjen e rrjedhës së kapitalit, ekosistemet e likuiditetit të qëndrueshëm dhe qëndrueshmërinë ekonomike. Samiti do të përfshijë sesione për udhëheqës të rinj të biznesit, sipërmarrës dhe krijues dixhitalë, duke u përqendruar në instrumentet financiare islame, modelet e qëndrueshme të biznesit dhe krijimin e vlerës në ekonominë dixhitale.
Janë planifikuar disa ceremoni nënshkrimi të memorandumeve të mirëkuptimit për të forcuar bashkëpunimin midis akademisë, financave dhe industrisë.