Stafi mediatik i kombëtares iraniane nuk udhëtoi në Kupën e Botës pasi nuk mori vizë amerikane

Merve Berker
15 qershor 2026•Përditësim: 15 qershor 2026
Ekipi kombëtar i futbollit i Iranit tha sot se të dy anëtarët e stafit të medias nuk mund të udhëtojnë me skuadrën pasi nuk kanë arritur të marrin viza amerikane për Kupën e Botës FIFA 2026, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, departamenti i mediave i ekipit tha se situata i ka penguar dy zyrtarët të shoqërojnë ekipin kombëtar dhe mund të prishin komunikimet gjatë turneut. “Meqë asnjë nga dy anëtarët e stafit mediatik të kombëtares së Iranit nuk ka marrë ende vizë amerikane, ne nuk jemi aktualisht në gjendje të udhëtojmë me ekipin”, thuhet në deklaratë.
Stafi i medias paralajmëroi se çështja e vizave mund të çojë në vonesa në dhënien e informacionit dhe përditësimeve rreth ekipit gjatë gjithë konkursit. "Natyrisht, kjo mund të rezultojë në disa vonesa në ofrimin e përditësimeve dhe ndarjen e informacionit", thuhet në deklaratë.
Departamenti kërkoi falje për ndërprerjen dhe falënderoi gazetarët dhe kolegët për durimin dhe mirëkuptimin e tyre. "Ne sinqerisht kërkojmë falje paraprakisht për këtë situatë të paparashikuar dhe vlerësojmë mirëkuptimin dhe durimin tuaj", theksohet më tej në deklaratë.