Stafi i burgjeve franceze proteston kundër mbipopullimit rekord dhe mungesës së fuqisë punëtore

Necva Taştan Sevinç
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
Stafi i burgjeve në të gjithë Francën nisi bllokada të koordinuara të hënën për të protestuar kundër mbipopullimit kronik dhe mungesave të rënda të personelit që sindikatat thonë se e kanë çuar sistemin e burgjeve pranë kolapsit, transmeton Anadolu.
Veprimi, i udhëhequr nga sindikata Ufap-Unsa Justice dhe i bashkuar nga grupe të tjera, përfshirë CGT-Penitentiaire dhe SPS-CEA, pritet të prekë pothuajse gjysmën e burgjeve të vendit, raportoi Franceinfo.
Rreth 80 objekte nga më pak se 190 në të gjithë vendin mund të përballen me ndërprerje, me demonstruesit që zbatojnë sloganin: "Askush nuk hyn, askush nuk del".
Sindikatat synojnë të "imponojnë një ekuilibër pushteti" mbi autoritetet, duke përmendur atë që e përshkruajnë si një krizë gjithnjë e më të pakontrollueshme. Shifrat zyrtare nga Ministria e Drejtësisë tregojnë se burgjet franceze mbajnë rreth 88.000 të burgosur për pak më shumë se 63.000 vende, një shkallë zënieje prej afërsisht 137 për qind.
Mijëra të burgosur thuhet se flenë në dyshekë në dysheme.
Përfaqësuesit e sindikatës paralajmërojnë se situata kërcënon si stafin ashtu edhe të burgosurit. “Burgjet janë bërë fuçi të vërteta baruti”, tha Alexandre Caby i Ufap-Unsa Justice, duke shtuar se oficerët “po e mbajnë sistemin të bashkuar me forcë të pastër”.
Mungesa e stafit ka tendosur më tej operacionet, me sindikatat që vlerësojnë rreth 5.000 vende të lira pune në të gjithë vendin. Oficerët gjithashtu raportojnë dhunë dhe lodhje në rritje, me disa objekte që përpiqen të mbajnë operacionet bazë.
Duke folur për Radion Franceze RTL, rojtari i burgut dhe delegati i sindikatës Stephane Lecerf kritikoi atë që ai e përshkroi si mungesë të veprimeve konkrete qeveritare.
“Gjithmonë kemi pasur premtime, por nuk shohim kurrë asgjë të vijë”, tha ai.
Autoritetet nuk kanë njoftuar masa të menjëhershme në përgjigje të protestave. Megjithatë, ministri i Drejtësisë, Gerald Darmanin, më parë ka paraqitur propozime të tilla si futja e një “numerus clausus” për të kufizuar numrin e të burgosurve.
Udhëheqësit e sindikatave thonë se nevojiten reforma më të gjera strukturore, duke përfshirë alternativa të zgjeruara ndaj burgosjes dhe rekrutim të përshpejtuar.
Disa sindikata, përfshirë FO Justice, refuzuan të bashkoheshin me mobilizimin, duke e përshkruar strategjinë e bllokadës si “demagogjike”, ndërsa pranuan ashpërsinë e krizës.