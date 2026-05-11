Stafi i burgjeve belge nis grevë mbarëkombëtare për shkak të mbipopullimit dhe dhunës

Şeyma Erkul Dayanç
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Stafi i burgjeve në të gjithë Belgjikën nisi grevë mbarëkombëtare për të protestuar kundër mbipopullimit, rritjes së dhunës dhe ngarkesës së madhe të punës në sistemin e burgjeve të vendit, sipas Agjencisë së Lajmeve Belga, transmeton Anadolu.
Greva filloi në orën 06:00 sipas kohës lokale, pasi bisedimet mes sindikatave dhe zyrës së ministres belge të Drejtësisë, Annelies Verlinden, përfunduan pa marrëveshje për masat që do të adresonin mbipopullimin dhe kushtet në burgje.
Në një veprim të rrallë, drejtorët e burgjeve mbështetën publikisht grevën, duke e përshkruar situatën si "të papërballueshme".
Drejtoresha e shërbimit të burgjeve në Belgjikë, Mathilde Steenbergen, pritej të vizitonte pikën e grevës në burgun "Lantin" në mbështetje të stafit.
Raportohet se burgjet belge strehojnë 13.733 të burgosur, pavarësisht kapacitetit zyrtar prej 11.064 personash, ndërsa 754 të burgosur thuhet se flenë në dyshekë të vendosur në dysheme.
Sindikatat paralajmëruan se mungesa e stafit dhe dhuna brenda burgjeve po përkeqësohen dhe mund të intensifikohen gjatë periudhës së pushimeve verore.
Autoritetet e burgjeve thanë se numri i incidenteve serioze në burgje është dyfishuar gjatë vitit të kaluar ndërsa mungesat e lidhura me lëndimet në vendin e punës të shkaktuara nga agresioni janë rritur me më shumë se 30 për qind gjatë dy viteve të fundit.
Situata ka tërhequr gjithashtu kritika nga Komiteti Evropian për Parandalimin e Torturës, i cili muajin e kaluar paralajmëroi se mbipopullimi i burgjeve në Evropë rrezikon të çojë në “trajtim çnjerëzor dhe degradues”.