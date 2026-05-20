Spanja thërret të ngarkuarin me punë izraelit për trajtimin "monstruoz" ndaj aktivistëve të flotiljes humanitare

Beyza Binnur Dönmez
20 Maj 2026•Përditësim: 20 Maj 2026
Spanja thirri në konsultim të ngarkuarin me punë të Izraelit, pasi ministri i Jashtëm Jose Manuel Albares e dënoi atë që e quajti trajtim “monstruoz”, “çnjerëzor” dhe “i turpshëm” ndaj aktivistëve në bordin e flotiljes humanitare me destinacion Gazën, transmeton Anadolu.
Në një mesazh me video të publikuar në platformën sociale amerikane X, Albares tha: “Kam parë një video të tmerrshme, çnjerëzore dhe të turpshme, në të cilën anëtarët e flotiljes trajtohen në mënyrë të padrejtë dhe poshtëruese nga një ministër izraelit dhe policia”.
Mes tyre, ai theksoi se kishte edhe qytetarë spanjollë në flotilje, duke e quajtur incidentin “thellësisht alarmant”.
“E përsëris, ky trajtim është monstruoz, është i turpshëm, është çnjerëzor”, shtoi Albares, duke kërkuar “një kërkimfalje publike nga Izraeli”.
Ministri spanjoll tha se Madridi ka thirrur urgjentisht të ngarkuarin me punë të Izraelit për të përcjellë “refuzimin e plotë”, “dënimin e ashpër” dhe “neverinë e thellë” të Spanjës ndaj asaj që ai e quajti “trajtim të papranueshëm dhe të neveritshëm”.
Ai gjithashtu tha se Spanja kërkon lirimin e menjëhershëm të pjesëmarrësve në flotilje dhe do të kontaktojë vende të tjera, qytetarët e të cilave janë përfshirë, për të koordinuar masa të mundshme.
Albares vuri në dukje se ministri izraelit i Sigurisë Kombëtare Itamar Ben-Gvir, i cili shfaqet në pamje, tashmë është sanksionuar nga Spanja dhe i është ndaluar hyrja në vend.
“Dhe së shpejti e njëjta gjë do të ndodhë në gjithë Bashkimin Evropian”, tha ai.
Deklaratat erdhën pasi një video e publikuar nga Ben-Gvir tregonte aktivistë të ndaluar, të lidhur dhe të detyruar të uleshin në gjunjë pas ndalimit nga forcat izraelite në ujërat ndërkombëtare.
Flotilja humanitare Globale Sumud tha të martën se të gjitha 50 anijet e konvojit të saj u sekuestruan nga Izraeli.