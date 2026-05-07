Spanja sërish thërret të ngarkuarën me punë të Izraelit për ndalimin e aktivistit të flotiljes

Beyza Binnur Dönmez
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
Ministri i spanjoll i Punëve të Jashtme, Jose Manuel Albares, ka bërë të ditur se Spanja ka thirrur për herë të dytë të ngarkuarën me punë të Izraelit për shkak të ndalimit të një aktivisti spanjoll në bordin e një flotiljeje që ishte nisur drejt Gazës, e cila u sulmua nga forcat izraelite, transmeton Anadolu.
Duke folur në një seancë të jashtëzakonshme të parlamentit, Albares tha se diplomatja izraelite, Dana Erlich, u thirr dje për t’i përcjellë se vazhdimi i ndalimit të aktivistit spanjollo-palestinez Saif Abukeshek është i “papranueshëm”.
Albares tha se Spanja e konsideron sulmin e anijes në ujëra ndërkombëtare dhe ndalimin e ekuipazhit të saj si “në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare”.
“Është e papranueshme që në ujëra ndërkombëtare të ndalohen anije, të arrestohen anëtarët e ekuipazhit dhe të bllokohen anijet”, shtoi ai.
Aktivisti Saif Abukeshek u ndalua pasi forcat izraelite sulmuan Flotiljen Globale Sumud pranë Greqisë më 29 prill, së bashku me aktivistin brazilian Thiago Avila.
Të dy ishin mes dhjetëra aktivistëve që ishin nisur për të thyer bllokadën izraelite ndaj Gazës dhe do të mbeten të ndaluar të paktën deri të dielën.