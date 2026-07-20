Spanja rrëzon kampionen në fuqi Argjentinën duke u shpallur kampione e Kupës së Botës FIFA 2026

Efe Özkan
20 korrik 2026•Përditësim: 20 korrik 2026
Spanja ka mposhtur kampionen në fuqi Argjentinën me rezultat 1-0 në kohën shtesë, duke fituar Kupën e Botës FIFA 2026 në stadiumin New York New Jersey në SHBA, raporton Anadolu.
Spanja u shfaq skuadra më kërkuese gjatë gjithë gjysmës së parë, por kjo pjesë rezultoi e kujdesshme në New Jersey, me të dyja skuadrat që shkuan në pushim me rezultatin 0-0. Kampionët e Evropës bënë një punë të shkëlqyer në neutralizimin e Messit, duke e kufizuar Argjentinën pa asnjë goditje në portë.
Skuadra argjentinase e Lionel Scalonit ushtroi presion agresiv që nga fillimi i pjesës së dytë, për kënaqësinë e tifozëve të saj të zjarrtë, të cilët krijuan një atmosferë të pandërprerë gjatë gjithë ndeshjes.
Megjithatë, “La Roja” e spanjollëve vazhdoi të shtonte presionin, duke fituar një sërë goditjesh nga këndi dhe duke e mbajtur Argjentinën të ngujuar në gjysmën e saj.
Por, pavarësisht posedimit të gjatë të topit, spanjollët vazhduan të kishin vështirësi në krijimin e rasteve të pastra ndaj një mbrojtjeje argjentinase të disiplinuar dhe të qëndrueshme, që përballoi çdo provë.
Spanja dominoi plotësisht pjesën e dytë, por barazimi pa gola vazhdoi, duke e çuar ndeshjen në kohën shtesë.
Detyra e kombëtares së Argjentinës s u bë edhe më e vështirë pasi Enzo Fernandez u ndëshkua me karton të kuq në fund të kohës së rregullt, duke e lënë ekipin me një lojtar më pak.
Kur gjithçka po tregonte se ndeshja do të shkonte në penallti, ishte goli i Ferran Torres në minutën e 106-të që i dha epërsinë Spanjës, të cilën e kishte kërkuar gjatë gjithë ndeshjes.
Goli vendimtar i Torres i siguroi Spanjës titullin e saj të dytë botëror, 16 vjet pasi Andres Iniesta bëri të njëjtën gjë në vitin 2010.