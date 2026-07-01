Spanja regjistron 1.028 vdekje të lidhura me nxehtësinë në qershor

Alyssa Mcmurtry
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Spanja regjistroi më shumë se 1.000 vdekje të lidhura me nxehtësinë në qershor, duke e bërë atë qershorin më vdekjeprurës që nga fillimi i regjistrimeve në 2015 pas një muaji të jashtëzakonshëm temperaturash ekstreme, tregojnë të dhënat e publikuara sot, transmeton Anadolu.
Sistemi ditor i monitorimit të vdekshmërisë i Ministrisë së Shëndetësisë i atribuoi 1.028 vdekje temperaturave të larta në qershor, duke tejkaluar rekordin e qershorit prej 1.000 vdekjesh të vendosur në 2017.
Shifrat bazohen në vlerësimet e vdekshmërisë së tepërt që krahasojnë vdekjet e vëzhguara me vdekshmërinë e pritshme gjatë periudhave të nxehtësisë ekstreme dhe jo certifikimit të drejtpërdrejtë mjekësor të nxehtësisë si shkaktar i vdekjes.
Të moshuarit përbënin pothuajse të gjitha viktimat. Nga vdekjet që i atribuohen nxehtësisë, 1.022 ishin persona të moshës 65-vjeç e lart, përfshirë 720 midis atyre 85-vjeç e lart. Një vdekje është regjistruar në një person më të ri se 15-vjeç.
Numri më i lartë i vdekjeve u përqendrua në rajonet mesdhetare dhe veriore të Spanjës, ku popullsia në përgjithësi është më pak e mësuar me nxehtësinë ekstreme të zgjatur sesa në jugun më të nxehtë të vendit. Katalonja regjistroi 218 vdekje të lidhura me nxehtësinë, e ndjekur nga rajoni bask me 147.
Rritja e vdekjeve filloi rreth 21 qershorit, në fillimin e një vale rekord të të nxehtit dhe mbeti e lartë deri në fund të muajit. Ky ishte qershori i dytë më i ngrohtë i Spanjës që nga fillimi i regjistrimeve në vitin 1961, sipas agjencisë së motit AEMET.
Agjencia tha se temperaturat mesatare ishin 3.2 gradë Celsius mbi mesataren e viteve 1991-2020, ku vetëm qershori 2025 ishte më i ngrohtë. AEMET tha se 13 qershorët më të ngrohtë që nga viti 1961 kanë ndodhur të gjithë në shekullin e 21-të, duke nënvizuar një prirje afatgjatë të ngrohjes, që përgjithësisht i atribuohet ngrohjes globale.
Pavarësisht vendosjes së një rekordi qershori, muaji nuk ishte më vdekjeprurësi në Spanjë për nxehtësinë në përgjithësi. Sistemi i monitorimit të vdekshmërisë i atribuoi 2.217 vdekje për shkaqe të lidhura me nxehtësinë në korrik 2022 dhe 2.184 në gushtin e kaluar.
Pushimi nga temperaturat ekstreme të javës së kaluar mund të jetë i shkurtër, pasi AEMET paralajmëroi se masat ajrore shumë të ngrohta priten të lëvizin mbi Spanjë në ditët në vijim dhe tha se një tjetër valë e të nxehtit mund të fillojë këtë fundjavë, duke sjellë një periudhë tjetër temperaturash jashtëzakonisht të larta gjatë ditës dhe natës.