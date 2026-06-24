Spanja paralajmëron për rrezik "të jashtëzakonshëm" ndërsa vala e të nxehtit vazhdon

Alyssa Mcmurtry
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
Agjencia kombëtare spanjolle e motit AEMET paralajmëroi sot për "rrezik serioz, madje të jashtëzakonshëm" pasi një valë e nxehtë rekord vazhdon të mbërthejë vendin, me disa nga kushtet më të rënda që priten në veri, ku ajri i kondicionuar mbetet i pazakontë, transmeton Anadolu.
Alarmi i kuq u dha për disa rajone veriore, ku temperaturat mund të arrijnë 42 gradë Celsius. Sipas portalit të pasurive të paluajtshme "Idealista", vetëm 1 për qind deri në 9 për qind e shtëpive në ato zona kanë ajër të kondicionuar, krahasuar me një mesatare kombëtare prej 41 për qind.
Temperaturat përvëluese vazhduan në pjesën më të madhe të vendit, megjithëse kushtet kanë filluar të lehtësohen përgjatë brigjeve jugore dhe të Mesdheut.
Vala e të nxehtit filloi të dielën dhe tashmë ka thyer rekorde të shumta, përfshirë temperaturën më të lartë të regjistruar ndonjëherë në rajonin verior të Cantabrias në 43.7 gradë Celsius. Temperatura rekord gjatë natës u regjistruan edhe në qytetin Zamora dhe provincën e Almerias.
Të paktën dy persona humbën jetën nga goditja e të nxehtit të martën, megjithëse numri i vdekjeve eventuale të lidhura me valën e të nxehtit ka të ngjarë të jetë më i lartë.
Ministrja e Shëndetësisë, Monica Garcia tha këtë javë se mesatarisht 2.000 deri në 5.000 njerëz vdesin çdo verë nga shkaqe të lidhura me nxehtësinë në Spanjë. "Si mund të mbrohemi? Gjërat më të rëndësishme janë uji, hijet dhe hapësirat e freskëta", shkroi Garcia në rrjetet sociale, duke u kërkuar njerëzve me ajër të kondicionuar të ftojnë miqtë dhe të afërmit në shtëpitë e tyre.
"Nëse jeni të lodhur, keni dhimbje koke, ndjeni të përziera ose ngërçe, mund të keni goditje të nxehtësisë", tha Garcia duke shtuar se "Nxehtësia vret dhe ndryshimi i klimës vret".
Në maj, Ministria e Shëndetësisë e Spanjës raportoi 101 vdekje të lidhura me nxehtësinë, shifra më e lartë e regjistruar ndonjëherë për muajin që nga fillimi i regjistrimeve.
Vala e të nxehtit ka prekur edhe disa vende të tjera evropiane, me Francën ndër më të goditurat. "Meteo-France" tha se e marta ishte dita më e nxehtë në vend që nga fillimi i regjistrimeve në vitin 1947. Autoritetet raportuan gjithashtu 40 mbytje teksa njerëzit kërkuan lehtësim nga temperaturat ekstreme.
Evropa është kontinenti me ngrohjen më të shpejtë në botë, duke ngrohur më shumë se dyfishin e normës mesatare globale, sipas Shërbimit të Ndryshimeve Klimatike të BE-së "Copernicus".
Marrëveshja e Parisit synon të kufizojë ngrohjen globale nën 2 gradë Celsius mbi nivelet para-industriale dhe mundësisht në 1.5 gradë Celsius. Evropa tashmë është ngrohur me rreth 2.5 gradë Celsius krahasuar me nivelet para-industriale.