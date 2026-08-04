Spanja përjeton verën e saj më të nxehtë dhe më të thatë të regjistruar ndonjëherë

Alyssa Mcmurtry
04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Spanja ka regjistruar verën e saj më të nxehtë dhe më të thatë në rekord deri më tani, me qershorin dhe korrikun mesatarisht rreth 3 gradë Celsius mbi normalen ndërsa reshjet kanë arritur nivelin më të ulët që nga fillimi i regjistrimeve, tha sot ministrja e Mjedisit, Sara Aagesen, transmeton Anadolu.
Duke cituar të dhëna nga Agjencia meteorologjike e Spanjës, Aagesen tha se qershori dhe korriku ishin 2.9 gradë Celsius më të ngrohtë se mesatarja gjatë periudhës 1991-2020, duke tejkaluar rekordin e mëparshëm të nxehtësisë për periudhën dymujore me më shumë se 0.7 gradë Celsius.
Ajo tha se Spanja ka përjetuar periudhën e saj më të thatë qershor-korrik që nga fillimi i mbajtjes së të dhënave në vitin 1961, me shumë më pak stuhi se zakonisht. "Nëntë nga 10 periudhat më të ngrohta qershor-korrik të regjistruara kanë ndodhur në shekullin e 21-të dhe pesë më të nxehtat janë regjistruar që nga viti 2015", tha Aagesen në platformën e mediave sociale "Bluesky".
Moti ekstrem ka nxitur një nga stinët më të këqija të zjarreve në Spanjë në vitet e fundit.
Në korrik, vendi regjistroi zjarrin e tij më të madh në rekord, me më shumë se 50 mijë hektarë të djegur në pesë ditë në provincën qendrore Avila. Zjarret e njëkohshme në Avila, Madrid dhe Toledo detyruan rreth 90 mijë njerëz të evakuohen ose të qëndrojnë brenda për shkak të tymit të rrezikshëm.
Më herët gjatë muajit, si pasojë e zjarrit në provincën jugore të Almerias humbën jetën 14 persona.
Spanja, si pjesa më e madhe e Evropës Jugore, ka përjetuar valë të nxehta gjithnjë e më të shpeshta dhe intensive vitet e fundit ndërsa shkencëtarët e lidhin këtë prirje me ndryshimet klimatike. Rritja e temperaturave dhe thatësira e zgjatur kanë rritur rreziqet e zjarreve në të gjithë rajonin e Mesdheut.
Aagesen bëri thirrje për përgjigje të bashkuar politike ndaj krizës klimatike, duke u kërkuar autoriteteve të forcojnë koordinimin duke adresuar shkaqet e saj themelore.