Spanja: Izraeli nuk ka prova kundër aktivistëve të ndaluar, arrestimi i tyre është i paligjshëm

Alyssa Mcmurtry
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Ministri i Jashtëm i Spanjës, Jose Manuel Albares tha sot se nuk ka asnjë provë që mbështet akuzat izraelite kundër dy aktivistëve të ndaluar, ndërsa Madridi koordinohet me Brazilin për një përgjigje të mundshme, transmeton Anadolu.
"Nuk ka asnjë provë ose ndonjë lidhje me atë që po pretendojnë autoritetet izraelite", tha Albares për transmetuesin publik spanjoll RTVE.
Aktivisti spanjollo-palestinez Saif Abu Keshek dhe shtetasi brazilian Thiago Avila u ndaluan nga forcat izraelite ndërsa udhëtonin në bordin e flotiljes Globale "Sumud" që mbante ndihmë humanitare për në Gaza. Autoritetet izraelite i akuzojnë ata për vepra penale, përfshirë bashkëpunimin me armikun në kohë lufte, kontaktimin e një agjenti të huaj dhe mbështetjen e një organizate terroriste.
Albares tha se Spanja dhe Brazili po koordinojnë një përgjigje të përbashkët, por nuk pranoi të specifikojë masat e mundshme. Të dy vendet kanë kërkuar tashmë që qeveria izraelite të kthejë menjëherë qytetarët e tyre. "Nuk dua të them asgjë që mund të përkeqësojë situatën e Saifit", tha ai duke shtuar se asnjëri vend nuk do t'i braktisë qytetarët e tij.
Ai i përshkroi arrestimet si krejtësisht të paligjshme, duke argumentuar se forcat izraelite nuk kanë juridiksion në ujërat ndërkombëtare, ku aktivistët u ndaluan pranë ishullit grek të Kretës. "Nuk sulmohet një anije në ujërat ndërkombëtare. Kjo nuk është mënyra se si duhet të veprojë një shtet që e quan veten demokratik", tha Albares.
- "Kriza më serioze globale e shekullit"
Kryediplomati spanjoll e përshkroi situatën aktuale në Lindjen e Mesme si "krizën më serioze globale të këtij shekulli". Ai tha se kohët e fundit zhvilloi telefonatë me homologun e tij iranian, duke bërë thirrje për një kthim në tryezën e negociatave dhe rihapjen e Ngushticës së Hormuzit.
"Nuk ka zgjidhje përtej një zgjidhjeje diplomatike", deklaroi ai. Sipas tij, Izraeli duhet t'i japë fund pushtimit të paligjshëm të Libanit.
Albares paralajmëroi se tensionet e vazhdueshme mund të rrisin çmimet e energjisë dhe ushqimit në Spanjë dhe të çojnë në rritjen e migrimit drejt Evropës.