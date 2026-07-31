Spanja e quan "sulm" fluksin e emigrantëve në Ceuta, zotohet për riatdhesime të shpejta

Beyza Binnur Dönmez
31 korrik 2026•Përditësim: 31 korrik 2026
Kryeministri spanjoll, Pedro Sanchez të premten e përshkroi fluksin masiv të emigrantëve në enklavën spanjolle të Ceuta si "një sulm" dhe "një shkelje të integritetit territorial të Spanjës", ndërsa u zotua të rivendosë normalitetin "sa më shpejt të jetë e mundur", transmeton Anadolu.
Duke folur në Ceuta, Sanchez tha se qeveria qëndron me banorët që ndjekin fluksin e emigrantëve, duke e quajtur situatën një ndërprerje të paprecedentë të një tendence më të gjerë të rënies së emigracionit të parregullt.
"Ajo që ndodhi dje meriton të gjithë qortimin tonë, të gjithë dënimin tonë në nivelin më të ashpër të mundshëm të refuzimit dhe dënimit të shkeljes dhe sulmit ndaj integritetit territorial të një qyteti spanjoll siç është Ceuta," tha ai.
Sanchez tha se Spanja po përshpejton përpunimin e dosjeve të emigrantëve dhe riatdhesimet për ata që hynë në Ceuta në mënyrë të parregullt, duke shtuar se "shumë nga këta emigrantë tashmë po largohen".
Ai tha se komisioni qeveritar i azilit ishte mbledhur në mënyrë urgjente për të lehtësuar procedurat e dëbimit.
Ai u zotua gjithashtu të mobilizojë "të gjitha burimet shtetërore" për të rivendosur normalitetin në Ceuta "sa më shpejt të jetë e mundur", duke thënë se mbrojtja e sigurisë dhe bashkëjetesës në qytet është një çështje "urgjente".
Sipas Sanchez, rrjetet kriminale të kontrabandës shfrytëzuan një vendim të fundit të Gjykatës së Lartë për kthimet në kufi, duke përhapur interpretime mashtruese përmes mediave sociale që shkaktuan lëvizjen masive drejt Ceutës.