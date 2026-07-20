Spanjë, zjarri masiv në Castilla-La Mancha djeg 26 mijë hektarë dhe zhvendos 1.200 njerëz

Şeyma Erkul Dayanç
20 korrik 2026•Përditësim: 20 korrik 2026
Një zjarr në provincën qendrore të Spanjës Guadalajara ka djegur rreth 26 mijë hektarë dhe ka detyruar evakuimin e 28 qyteteve, duke zhvendosur rreth 1.200 persona, raportoi sot e përditshmja spanjolle "El Pais", transmeton Anadolu.
"Zjarri, i cili shpërtheu të enjten në zonën e Sierra Norte të Castilla-La Mancha, është bërë zjarri më i madh i regjistruar ndonjëherë në rajon për sa i përket zonës së djegur", tha presidenti rajonal Castilla-La Mancha, Emiliano Garcia-Page, pasi kryesoi një takim koordinues emergjent.
Perimetri i zjarrit është zgjeruar në rreth 120 kilometra ndërsa autoritetet paralajmëruan se kushtet e motit pritet të përkeqësohen sërish më vonë sot, duke rritur rrezikun e përhapjes së mëtejshme.
Autoritetet e Gardës Civile thanë se gjashtë fshatra të tjerë u evakuuan sot në mëngjes për shkak të "evolucionit të pafavorshëm" të zjarrit, duke prekur 265 banorë të tjerë. Autoritetet rajonale thanë se mbrojtja e jetëve mbetet prioritet pasi zjarrfikësit punojnë për të parandaluar që flakët të arrijnë në zonat e populluara.
Rreth 30 komunitete janë aktualisht të rrethuara nga zjarri.
Ministrja e zhvillimit të qëndrueshëm të rajonit, Mercedes Gomez tha se zjarri po trajtohej kryesisht përmes operacioneve ajrore në zonat ku ekuipazhet tokësore nuk mund të hynin drejtpërdrejt te flakët.
Pjesa më e madhe e zonës së djegur shtrihet brenda parkut natyror "Sierra Norte de Guadalajara", një zonë e njohur për pyjet, blegtorinë dhe turizmin e saj. Bizneset lokale kanë raportuar tashmë anulime nga vizitorët që planifikojnë të udhëtojnë në rajon për eklipsin diellor që pritet në gusht.
Autoritetet rajonale thanë se planifikojnë të nisin një program rikuperimi dhe restaurimi pasi zjarri të vihet nën kontroll.