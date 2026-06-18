Spanjë, vajzat dhe sekretarja e ish-kryeministrit Zapatero nën hetim për korrupsion

Alyssa Mcmurtry
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
OVIEDO (AA) - Një gjyqtar spanjoll sot i vendosi vajzat dhe sekretaren e ish-kryeministrit Jose Luis Rodriguez Zapatero nën hetim formal si pjesë e një hetimi të zgjeruar për korrupsion të lidhura me pakon shtetërore të shpëtimit prej 53 milionë eurosh për kompaninë ajrore "Plus Ultra" gjatë pandemisë së COVID-19, transmeton Anadolu.
Vendimi erdhi një ditë pasi Zapatero u paraqit para Gjykatës Kombëtare të Spanjës, ku ai mohoi çdo shkelje dhe hodhi poshtë akuzat se ai përdori ndikimin e tij për të ndihmuar në sigurimin e paketës së shpëtimit të linjës ajrore.
Gjyqtari Jose Luis Calama urdhëroi vajzat e Zapateros, Alba dhe Laura Rodriguez Espinosa, të dëshmojnë si të dyshuara, së bashku me sekretaren e tij, Gertrudis Alcazar, sipas dokumenteve të gjykatës të raportuara nga mediat spanjolle.
Hetuesit po shqyrtojnë rolin e "Whathefav", një kompani e administruar nga vajzat e Zapateros. Sipas gjyqtarit, kompania mund të ketë luajtur "rol instrumental" në lehtësimin ose fshehjen e transaksioneve relevante për hetimin.
Zapatero, i cili ishte kryeministër nga viti 2004 deri në vitin 2011, i tha gjykatës të mërkurën se një kompani konsulence për të cilën ai punonte pagoi kompaninë e vajzave të tij, por ai argumentoi se pagesat ishin për punë legjitime marketingu, sipas të përditshmes spanjolle "El Mundo".
Hetimi më i gjerë përqendrohet nëse fondet publike të dhëna për "Plus Ultra" janë përdorur në mënyrë të parregullt dhe nëse individë të lidhur me kompaninë ajrore kanë përfituan financiarisht nga procesi i ndihmës shtetërore të shpëtimit.
Çështja shënon herën e parë në epokën demokratike të Spanjës që një ish-kryeministër është emëruar zyrtarisht si i dyshuar në një hetim për korrupsion.
Partia Popullore e opozitës e ka përdorur çështjen, së bashku me hetime të tjera që përfshijnë figura të lidhura me Partinë Socialiste në pushtet, për të rinovuar thirrjet për zgjedhje të parakohshme. Kryeministri aktual Pedro Sanchez ka mbrojtur prezumimin e pafajësisë dhe ka kërkuar respektimin e procedurave gjyqësore në vazhdim.