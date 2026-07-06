Spanjë, evakuohen 500 persona si pasojë e një zjarri të madh pyjor

İlayda Çakırtekin
06 korrik 2026•Përditësim: 06 korrik 2026
Rreth 500 persona janë evakuuar në komunitetin valencian në lindje të Spanjës pasi një zjarr i madh pyjor shpërtheu në provincën Castellon të dielën, njoftoi transmetuesi RTVE, transmeton Anadolu.
Zjarri ka detyruar evakuimin e rreth 500 banorëve dhe ka djegur rreth 150 hektarë tokë. Sot në mëngjes, 12 avionë u angazhuan në përpjekjet për shuarjen e zjarrit.
Vala e dytë e të nxehtit këtë verë, e cila pritet të intensifikohet gjatë ditës, mund ta vështirësojë më tej punën e zjarrfikësve. Zjarrfikës nga komuniteti i Asturias iu bashkuan përpjekjeve të dielën për të shuar zjarrin pyjor që ishte shpallur më 26 qershor në një zonë malore.
Katërmbëdhjetë persona kanë marrë trajtim mjekësor nga Shërbimi Emergjent Mjekësor i Katalonjës (SEM) që nga shpërthimi i një zjarri në Girona të premten. Zjarri u vu nën kontroll të shtunën pasi dogji gati 2.300 hektarë.
Gjatë orëve të para të së hënës, zjarrfikësit punuan për të parandaluar riaktivizimin e flakëve në zonat e prekura.