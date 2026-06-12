Sondazhi në Izrael: Partia e Netanyahut pëson rënie të ndjeshme, rivalët fitojnë terren

Mohammad Sio
12 qershor 2026•Përditësim: 12 qershor 2026
Mbështetja për partinë Likud të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu ra në nivelin më të ulët në gati një vit ndërsa dy rivalë kryesorë fituan terren në garën për kryeministër, tregon një sondazh i ri i opinionit izraelit i publikuar sot, transmeton Anadolu.
Sipas një sondazhi të publikuar nga e përditshmja izraelite "Maariv", Likud humbi tre vende në krahasim me sondazhin e mëparshëm dhe do të fitonte 22 vende në Parlamentin izraelit (Knesset) prej 120 anëtarësh, ndërkohë që ky është rezultati i tij më i ulët që nga gushti 2025, kur u anketua me 21 vende.
Rënia vjen në mes të polemikave politike mbi një ligj të propozuar në lidhje me përjashtimet nga shërbimi ushtarak për hebrenjtë ultra-ortodoksë si dhe vërejtjet e presidentit të SHBA-së, Donald Trump që pyesin nëse Netanyahu synon të kandidojë në zgjedhjet e ardhshme.
Në një intervistë për ABC News të mërkurën, Trump tha: “Nuk e di, ai ka pasur një karrierë të mrekullueshme”.
"Nuk e di. Ai ka pasur një karrierë të jashtëzakonshme. A dëshiron të vazhdojë? Sepse, ju e dini, ai është një kryeministër i kohës së luftës. Ne do ta fitojmë luftën së shpejti në një mënyrë ose në një tjetër", deklaroi ai.
Mandati i Knesset-it aktual skadon në tetor ndërsa zgjedhjet pritet të mbahen në shtator ose tetor.
Pavarësisht rënies së Likud-it, sondazhi tregoi një bllokim politik të vazhdueshëm, ku as kampi i Netanyahut dhe as opozita që nuk sigurojnë vende të mjaftueshme për të formuar një qeveri. Partitë e rreshtuara me Netanyahun do të fitonin 50 vende, krahasuar me 60 vende për partitë opozitare hebreje dhe 10 vende për partitë arabe. Formimi i një qeverie kërkon mbështetjen e të paktën 61 ligjvënësve.
Shumica e partive opozitare hebreje kanë thënë se nuk do të mbështeten te partitë arabe për të formuar një koalicion qeverisës. Sondazhi tregon mbështetje në rritje për ish-shefin ushtarak Gadi Eisenkot, partia opozitare Yashar e të cilit u rrit në 20 vende. Ndërkohë, partia Together e ish-kryeministrit Naftali Bennett ra me dy vende në 21.
Në garën për postin e kryeministrit, Eisenkot udhëhoqi Netanyahun me 44 për qind mbështetje, krahasuar me 40 për qind për kryeministrin. Bennett e tejkaloi Netanyahun, me 43 për qind mbështetje kundrejt 39 për qind.
Eisenkot, i cili shërbeu si shef i shtabit ushtarak të Izraelit midis shkurtit 2015 dhe janarit 2019 është shfaqur si një nga figurat kryesore të sigurisë së vendit në politikë. Ai kundërshton sovranitetin e plotë izraelit mbi Bregun Perëndimor të pushtuar, duke argumentuar se ai mund të krijojë një shtet binacional ndërsa refuzon krijimin e një shteti palestinez në kushtet aktuale.
Sondazhi është realizuar nga Instituti privat i Kërkimeve "Lazar" ku janë përfshirë 500 izraelitë, me një diferencë gabimi prej 4.4 për qind.