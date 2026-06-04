Sondazh: Shumica e njerëzve në 36 vende kanë qëndrim negativ ndaj Izraelit

Rabia İclal Turan
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Shumica e njerëzve në 36 vende kanë një qëndrim të pafavorshëm ndaj Izraelit dhe nuk kanë besim te kryeministri Benjamin Netanyahu, transmeton Anadolu.
Sondazhi, i kryer së fundmi nga Qendra Kërkimore Pew nga 8 shkurti deri më 13 maj 2026, zbuloi se mesatarisht 67 për qind e të rriturve kanë një opinion negativ për Izraelin, ndërsa 25 për qind kanë një opinion pozitiv.
Qëndrimet ishin veçanërisht negative në vendet me shumicë muslimane që u përfshinë në sondazh, përfshirë Bangladeshin, Indonezinë, Malajzinë, Pakistanin, Turqinë, Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor.
Sipas anketës, shumica e të anketuarve në pjesën më të madhe të vendeve të përfshira thanë se kanë pak ose aspak besim te Netanyahu për të marrë vendimet e duhura në çështjet ndërkombëtare.
Më tej në raport thuhet se Kenia dhe Filipinet ishin të vetmet vende ku më shumë se gjysma e popullsisë shprehu besim te kryeministri izraelit.
Qendra Pew theksoi se qëndrimet e pafavorshme ndaj Izraelit janë rritur në 13 nga 24 vendet për të cilat kishte të dhëna krahasuese që nga viti 2025.