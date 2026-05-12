Sondazh, shumë amerikanë mendojnë se përpjekjet për vrasjen e presidentit Trump ishin të rreme

Berk Kutay Gökmen
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Një në katër amerikanë besojnë se të shtënat në prill në darkën e korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë ishin të sajuara, tregon një sondazh nga "NewsGuard" i publikuar të hënën, transmeton Anadolu.
Javën e kaluar, një juri e madhe federale në Washington, ngriti padi ndaj personit të dyshuar të armatosur, duke akuzuar Cole Tomas Allen për katër krime, përfshirë tentativën për vrasjen e presidentit Donald Trump.
Sondazhi zbulon se 24 për qind e të rriturve amerikanë besonin se incidenti në Washington Hilton ishte i rremë ndërsa 45 për qind e konsideronin atë të ligjshëm. Një tjetër 32 për qind thanë se nuk ishin të sigurt. Sondazhi i 1.000 të rriturve amerikanë u realizua nga "YouGov" nga 28 prilli deri më 4 maj.
"Është shumë e habitshme", tha Sofia Rubinson, një redaktore në "NewsGuard". Ajo theksoi se gjetjet pasqyrojnë skepticizmin në rritje të publikut ndaj qeverisë dhe medias.
"Gjithnjë e më shumë, njerëzit në të gjitha anët e spektrit politik nuk janë të besueshëm si ndaj kësaj administrate ashtu edhe ndaj medias", tha Rubinson duke shtuar se shumë janë të gatshëm t'i besojnë informacionit të paverifikuar në internet.
Shtëpia e Bardhë i hodhi poshtë teoritë e konspiracionit në një deklaratë të lëshuar pas publikimit. "Kushdo që mendon se presidenti Trump i ka organizuar vetë përpjekjet e tij për vrasje është një idiot i plotë", tha zëdhënësi Davis Ingle, sipas "The Washington Post".
Incidenti i prillit pasoi dy përpjekjeve për vrasje ndaj Trumpit në vitin 2024: një në një tubim në Butler të Pensilvanisë dhe një tjetër në "Trump International Golf Club" në West Palm Beach të Floridës.
Sondazhi zbulon gjithashtu se 24 për qind e amerikanëve besonin se përpjekja në tubimin e Butlerit ishte e organizuar, me 29 për qind të pasigurt; dhe 16 për qind e të anketuarve thanë se besonin se përpjekja për vrasje në shkopin e golfit ishte e organizuar, me 36 për qind të pasigurt.